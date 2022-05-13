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140 kilo eroinle yakalanan TIR şoföründen güldüren savunma!

Diyarbakır'da, 140 kilo eroinin ele geçirildiği TIR'ın şoförü tutuklu Mehmet Kasım S. hakkında, 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mehmet Kasım S., ifadesinde, "R.T., elindeki eroini İstanbul'a götürmemi istedi. Başta kabul etmedim ancak para tatlı gelince tekrar görüştük. 150 bin TL'yi verdi. Pişmanım" dedi.

Ekleme: 13.05.2022 - 17:24 Güncelleme: 13.05.2022 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
140 kilo eroinle yakalanan TIR şoföründen güldüren savunma!İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Mart'ta kentin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamada, Silvan yolunda şüphe üzerine TIR durduruldu.

140 kilo eroinle yakalanan TIR şoföründen güldüren savunma!

Yapılan aramada narkotik köpekleri 'Risko' ve 'Çiko'nun tepki vermesi sonucu dorsenin içi söküldü. 261 parça halinde 140 kilo eroin ele geçirildi. TIR şoförleri Mehmet Kasım S. ve F.S., gözaltına alındı. TIR'daki eroinin son 10 yılda kentte ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen Mehmet Kasım S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.S. de adli kontrolle serbest bırakıldı.

140 kilo eroinle yakalanan TIR şoföründen güldüren savunma!

'150 BİN TL VERDİ, BORÇLARIMI ÖDEDİM'
Mehmet Kasım S. hakkında 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamedeki ifadesinde Mehmet Kasım S., 'Van'da 1 yıl önce tesadüfen tanıştığım R.T., bana elinde eroin olduğunu söyledi. Uyuşturucuyu İstanbul'a götürmemi istedi. Başta kabul etmedim ancak daha sonra para tatlı gelince sevk için tekrar kendisiyle görüştük. Bana 150 bin TL vereceğini söyleyince kabul ettim. Taşıyacağım malın eroin olduğunu biliyordum 7 Mart'ta sakin bir yerde buluştuk

140 kilo eroinle yakalanan TIR şoföründen güldüren savunma!

Taşıyacağım malın eroin olduğunu biliyordum. 7 Mart ta sakin bir yerde buluştuk. R.T.'nin aracıyla getirdiği eroinleri aracıma yükledim. Bana 150 bin TL'yi verdi. O parayla borçlarımı ödedim. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktım ve yakalandım. Pişmanım, keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım' dedi.
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