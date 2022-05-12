  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zulme ara vermeyen işgalci İsrail Batı Şeria'da ateş açtı: Beş Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'ün Beyt Hanina beldesinde, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto eden Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonrası beş kişi yaralandı, altı Filistinli de gözaltına alındı. İşte işgal askerlerinin orantısız güç kullandığı saldırıya ilişkin görüntüler...

Ekleme: 12.05.2022 - 02:11 Güncelleme: 12.05.2022 - 02:13 / Editör: Ozge Selin
Zulme ara vermeyen işgalci İsrail Batı Şeria'da ateş açtı: Beş Filistinli yaralandı
İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'ün Beyt Hanina beldesinde, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto eden Filistinlilere ateş açtı.


Saldırı sonrası beş kişi yaralandı, altı Filistinli de gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Beyt Hanina beldesinde Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Ebu Akile'nin işgalci İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini protesto eden Filistinlilere saldırdı.


Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 'İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Beyt Hanina'da ekiplerimiz işgal güçlerinin saldırısı sonucu yaralanan 5 kişiye müdahale etti.' ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, yaralılardan birinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve yaralılar arasında yaralı bir kişiye ilk müdahaleyi yapan bir sağlık görevlisinin de bulunduğu kaydedildi.


Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre de İsrail güçleri protesto sırasında 6 Filistinliyi gözaltına aldı.


Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.


Görevini yaptığı sırada ve üzerinde 'basın' yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.


Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.


Bu vahşeti protesto eden Filistinliler ise yine işgal güçlerinin saldırısı ile karşılaştı.



20 ilin valisi değişti!
İzmir'de suya yüzde 15 zam
İlber Ortaylı'dan muhalefete mesaj! 'Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?'
Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu 'Karadeniz turunun masraflarını İBB karşılıyor' dedi
Rus Komutandan ortalığı karıştıracak açıklama: ABD, Ukrayna’yı poligon yaptı! |Rusya Ukrayna savaşı son durum…
İstanbul'da İETT otobüsü yandı!
AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı FETÖ yanıtı!
Rusya Ukrayna savaşında bir ilk! Ukrayna ‘Yeterli kanıt toplandı’ diyerek duyurdu: Yargılanacak!
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı: İşte Türkiye’deki Suriyeli sayısı
Selçuk Bayraktar ABD'ye meydan okudu: Bakalım kim önce yapacak
DEVA Partli'li casus Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz!
Balıkçı barınaklarındaki restoranlar yıkılmıştı! CHP zamanında kaçak olarak yapılmış...
Almanya PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılma talebini reddetti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!
Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile diyalog istiyoruz
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili övgü: Türkiye iyi bir iş çıkarıyor
Sözcü yine algı peşinde: Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival yalanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiyle konuşması deşifre edildi! Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar...
Manisa’da feci kaza: 1 ölü ve 30 yaralı var! Korkunç kareler geldi

Manisa’da feci kaza: 1 ölü ve 30 yaralı var! Korkunç kareler geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Çalışmalar yapılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Çalışmalar yapılıyor

Otel odasında asitli dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı.

Otel odasında asitli dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı.

Teknoloji devleri, üç günde 1 trilyon dolar kaybetti

Teknoloji devleri, üç günde 1 trilyon dolar kaybetti

Kuyumcular bile anlamıyor: Düğün sezonu başladı, sahte altın mağduru olmayın

Kuyumcular bile anlamıyor: Düğün sezonu başladı, sahte altın mağduru olmayın

Dünyanın en çok kazandıran yabancı dili! Yıllık 4 milyon lira!

Dünyanın en çok kazandıran yabancı dili! Yıllık 4 milyon lira!