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Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarını onadı! Siyasi yasak ve hapis cezası...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçtan yargılandığı dosyası ile ilgili karar verildi. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na 3 ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasını onarken, 2 ayrı dosyayı ise düşürdü.

Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarını onadı! Siyasi yasak ve hapis cezası...
Ekleme: 12.05.2022 - 15:32 Güncelleme: 12.05.2022 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarını onadı! Siyasi yasak ve hapis cezası...
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, Kaftancıoğlu'na 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret'ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak'tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Kaftancıoğlu'na, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.

Kararda, 'Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir.' denildi.

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.
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