Rusya Donbas'ta ağır zayiat verdi!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirme girişimlerinden sonuç elde edemeyen Rusya birliklerini buradan çekerek tüm dikkatini Donbas bölgesine çevirmişti. Rusya'nın Donbas bölgesinde Ukrayna'nın elinde olan en büyük şehir Mariupol'ü ele geçirmesi bölgede avantajın Rus birliklerine geçtiği endişesine neden olsa da ABD istihbaratı Rus kuvvetlerinin henüz net bir ilerleme kaydedemediğini açıkladı.Putin'in savaştaki başarısızlığı unutturmak için Donbas'ta mutlak bir zafer istediği artık herkes tarafından biliniyor. Yaklaşık 1 aydır bölgeye asker ve teçhizat yığınağı yapılırken bugün gelen görüntüler Rus birliklerinin daha ilk adımda sert bir kayaya çarptığını ortaya koydu.Donbas'taki Lysychansk şehrini kuşatmak isteyen Rus kuvvetleri Bilohorivka'daki Donets nehrini geçmeye çalışıyordu ancak burada iç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar.Ukraynalı bir askeri mühendis Rusya'nın 7 Mayıs'ta nehri geçmeye çalışabileceği en muhtemel noktayı belirledi. Komutanlarına geçişi takip etmeleri için duba köprüsünü iten römorkör motorlarının sesini dinlemelerini önerdi.Ertesi sabah Rus askerleri tarlaları yakıp, sis bombası atarak nehrin kenarını dumana boğdu. Ukraynalı mühendisin sözünü dinleyen komutanlar sadece motor seslerini dinleyerek Rus askerlerinin geldiğini anlayıp saldırıya başladı.Uydu görüntüleri, düzinelerce Rus aracıyla birlikte köprünün yıkıldığını ve ağır zayiata yol açtığını ortaya koydu.Ukraynalı generaller, Rusya'nın Donbass'taki saldırısının büyük ölçüde durduğunu ve Rus askerlerinin geri çekilerek Harkov'un kuzeyindeki savunmaya geçmek zorunda kaldığını belirtti.Saldırıyı planlayan mühendis konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Rus kuvvetlerine ait kabaca 30 ila 50 arası araç nehrin Ukrayna tarafında geri dönüşü olmayan bir şekilde mahsur kaldı. Askerler ilk olarak kırık köprüyü kullanarak kaçmaya çalıştılar, sonra yeni bir köprü kurmaya çalıştılar. Söylentilere göre 1.500 Rus askeri öldü. Stratejik hedefleri nehri geçmek ve ardından Lysychansk'ı kuşatmaktı. Fena halde başarısız oldular.' dediBatı medyası Ukrayna'nın nehri geçme girişimini başarıyla engellemesi, düzinelerce aracı imha etmesi ve Rusya'nın ağır zayiat vermesini 'Putin savaş alanında bir kez daha rezil oldu' yorumu ile duyurdu.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus birlikleri geri itmek için 'insanüstü bir şekilde çabalayan' Ukrayna birliklerine minnettar olduğunu belirterek, “Devletimizin Silahlı Kuvvetleri, Harkov bölgesinden iyi haberler verdi. İşgalciler kademeli olarak geri itiliyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanik ise Rus ordusunun son 24 saatte Harkov ve Donetsk bölgelerine 48 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.