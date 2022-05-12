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İlk başörtülü vali: Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar valisi oldu

ANKARA İlk başörtülü vali: Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar valisi oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı. Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti.

Ekleme: 12.05.2022 - 02:02 Güncelleme: 12.05.2022 - 02:10 / Editör: Ozge Selin
İlk başörtülü vali: Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar valisi olduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?
1979 Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde 'Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi' üzerine çalışma yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, 'İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı' adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Dr. öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan 'Kalplerin Direnişi' adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş, TRT belgeselde yayınlanmıştır.
Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır. 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdüren evli ve 3 çocuk annesi Kübra Güran Yiğitbaşı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Afyon Karahisar Valisi olarak atandı.
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