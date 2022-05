Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Her bir satırı yürek yaktı! “Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs” deyip Selçuk Tektaş’ı bakın nasıl andı.

Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da yayınlayarak kardeşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Paylaşımının altında oldukça duygu yüklü bir açıklama yapan Alişan'ın her satırı yürek yaktı. Öte yandan ünlü şarkıcı, kardeşinin doğum günü için bugüne kadar yaptığı tüm paylaşımları Instagram'ın hikaye kısmına taşıdı. İşte Alişan'ın takipçilerini duygulandıran o paylaşımları...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçen Temmuz ayında koronavirüs (kovid-19) sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kovid-19'u atlatamayan Tektaş, yakalandığı 41 yaşında vefat etmişti.Kardeşinin acı kaybının ardından oldukça zor günler geçiren Alişan, her fırsatta Selçuk Tektaş'a olan özlemini dile getirmiş ve yeğenlerine dört kolla sarılmıştı.Özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da yayınlayarak kardeşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Paylaşımının altında oldukça duygu yüklü bir açıklama yapan Alişan'ın her satırı yürek yaktı.Selçuk Tektaş ile çocukluk fotoğrafını yayınlayan ünlü türkücü, şu ifadeleri kullandı: 'Benim canımın yarısısın, can parçamsın sen... Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs... Sen yoksun ama biz hep sen varmışsın gibi yaşayacağız ve her şey sen varmışsın gibi devam edecek...