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Bakan Ersoy müzik yayın saati kararına ilişkin konuştu: Yaşam tarzına müdahale gibi algılatılması sinsice

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik yayın saatinin 24.00'ten, 01.00'e çekilmesine ilişkin konuştu. Bunun 'yaşam tarzına müdahale' gibi algılatılmasının bencil ve sinsice olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Bu üzerinde siyaset yapılacak bir konu değil. Ortak mutabakat ile çözüm bulunulması gereken bir konu." dedi.

Ekleme: 11.05.2022 - 23:20 Güncelleme: 11.05.2022 - 23:22 / Editör: Ozge Selin
Bakan Ersoy müzik yayın saati kararına ilişkin konuştu: Yaşam tarzına müdahale gibi algılatılması sinsice
Pandemi döneminde saat 24:00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinde dün bir değişikliğe gidildi.

Konuyla ilgili talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve yayın saati gece 01:00'e kadar uzatıldı.

'BÜTÜN KESİMİN HAKLARINI GÖZETMELİYİZ'
Habertürk TV'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Müzikle ilgili konuya çok geniş kapsamlı bakmak lazım. Kültür ve Turizm Bakanı olmam vasfıyla tabii ki normalleşme taraftarıyım. Bu hükümetin de görüşü. Ancak ihtiyaçlara devlet aklıyla yaklaştığınızda sadece bir kesimin değil bütün kesimlerin haklarını gözetmeniz lazım.' dedi.

Bakan Ersoy müzik yayın saati kararına ilişkin konuştu: Yaşam tarzına müdahale gibi algılatılması sinsice
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik yayın saatinin 24.00'ten, 01.00'e çekilmesine ilişkin konuştu. Bunun 'yaşam tarzına müdahale' gibi algılatılmasının bencil ve sinsice olduğunu belirten Bakan Ersoy, 'Bu üzerinde siyaset yapılacak bir konu değil. Ortak mutabakat ile çözüm bulunulması gereken bir konu.' dedİ.

'BENCİL VE SİNSİCE'
İçişleri Bakanlığı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliğine vurgu yaptığını ifade eden Bakan Ersoy, 'Ses kirliliğiyle mücadele anlamında bazı şeyleri belirtmek istiyorum. Ana sıkıntı da burada başlıyor. Fazıl Say'ın röportajını okudum bugün. Bu arada Sayın Say babasını kaybetti geçen gün. Mekânı cennet olsun, Sayın Say'ın başı sağ olsun. Sabırlar diliyorum. Piyanist Fazıl Say, tatil bölgelerindeki mekânlardaki yüksek ses sadece çevredeki insanların değil konserleri etkilediğini söyledi. Ses kirliliğinden turistler otelleri terk ettiği için otellerin kapatılma kararı alındı. Ses gece 2'ye kadar 3'e kadar sınırsız şekilde devam ediyor. İnsanlar otelleri terk etmeye başlıyor. Müziği ile öne çıkan Yunanistan'ın Mikonos adasında bile saat 00.00'dan sonra müzik yayını kesiliyor. Bunun yaşam tarzına müdahale gibi algılatılması bencil ve bir o kadar sinsice. Bu üzerinde siyaset yapılacak bir konu değil. Ortak mutabakat ile çözüm bulunulması gereken bir konu.' ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Pandemide hızlı bir şekilde güvenli sertifikasyon programını başlattık. Herkes uyum sağladı ve başarıyla pandemi sürecini yürüttük. En az hasarla çıktık. Bugün gastronomi zirvesi vardı. Orada arkadaşlara da söyledim. Güvenli turizm sertifikasyon programında olduğu gibi yine aynı şekilde sesi ve ses kirliliğini yönetebileceğimiz bir mutabakatta, sertifikasyonda uzlaşabilirsek aldığımız kararlarla yönetebiliriz. Önemli olan bütün herkesin mutabakatını sağlayarak, başkalarının da haklarını koruyarak. Fazıl Say çok açık bir şekilde 'Ben konserlerimi yapmayacağım' diyor. Pandemiden önce otelimi satacağım diyen çok kişi olmuştu. Sektörün önemli kişiler, bu işin ekonomisini yöneten kişilerle mutabakat yapılır. Bu işin teknolojisi var. Belli bir saatten sonra içeri girilmek kaydıyla bu desibel yönetilebilir.

Saat 01.00'den sonra yapılan konserden bahsetmek binde 1'i konuşmak gibi. Arkadaşlara 'hızlı bir şekilde hemen toplanalım' dedim, bunu hızlı bir şekilde çözelim. Birimiz mutlu olurken birilerini mutsuz etmeyelim. Ortak mutabakat sağlayarak çözelim. Bunu da elbirliği ile çözeceğiz. Güvenlik Turizm Sertifikası mutabakatla hayata geçti. Bunu da kısa bir sürede çözeriz. Sadece niyet oluşması önemli. Bence artık niyet de oluştu. Bunu birkaç hafta içinde çözeriz.'

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