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Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden Ramazan Bayramı paylaşımında bulundu. Bayraktar yaptığı paylaşımına, “Bayraktar Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya toplandık. Aile boyu bayramlaştık. Milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı kutlu olsun” notunu düştü.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma
Ekleme: 1.05.2022 - 22:30 Güncelleme: 1.05.2022 - 22:34 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayınladı.

BAYRAKTAR MİNİ İHA'DAN, BAYRAKTAR KIZILELMA'YA

Selçuk Bayraktar paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bayraktar Mini İHA'dan, Bayraktar Kızılelma'ya toplandık, aile boyu bayramlaştık.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma
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Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma
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