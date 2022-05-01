Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden Ramazan Bayramı paylaşımında bulundu. Bayraktar yaptığı paylaşımına, “Bayraktar Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya toplandık. Aile boyu bayramlaştık. Milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı kutlu olsun” notunu düştü.