Milyonların gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 2022 ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Para canlı yayınında, Temmuz zammı ve emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım' dedi.Peki Bakan Bilgin'den nasıl bir açıklama gelecek? En düşük emekli maaşında ne kadarlık bir rakam öngörülüyor?Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Faruk Erdem, şu ifadeleri kullandı:'Emekliler ve memurlar hem ocak ayında hem de temmuzda iki kere zam alıyorlar. Bu da enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı alırken, memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı veriliyor.Bu sene ağustos ayında toplu sözleşme artışı yüzde 7 olacak. Ocak ayında da benzer bir artış yapılırken, o zaman Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı; hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşlarını bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarttı ki orada yüzde 66'lık bir artış oldu. Hem de memur ve memur emeklileri için yüzde 5 olan toplu sözleşme zammına 2.5 puan artırarak yüzde 7.5'a çıkardı.Sosyal refah payı verilmiş oldu. Benzer bir sosyal refah payının da temmuzda verilebileceği konuşuluyordu. Sayın Çalışma Bakanımız da bu konuda açıklamalar yapıyordu.En son A Haber'e yaptığı açıklamada da 1 Mayıs'ta bununla ilgili bir açıklama yapacağını söylemişti. Yarın ben de merakla bekliyorum o açıklamayı. Öyle gözüküyor ki; taban maaşlarda bir artış olacak. Peki kaç lira olacak? Herkes onu merak ediyor. Bunu bilebilmemiz mümkün değil ama bazı veriler var elimde. Onunla ilgili bir hesaplama yapmıştım ben.Şöyle; Sayın Bakan demişti ki bu açıklamayı yaparken, taban maaşı artırırken, maliyet 13 milyar lira olacak. Peki kaç kişi yararlanacak? Yaklaşık 800 bin emeklimiz bundan yararlanacak. 13 milyarı 800 bine böldüğünüz zaman, onu da 12'ye böldüğünüz zaman aylık maliyeti ortaya çıkarmış olduk. Bu da bin 354 lira civarında bir para yapıyor. En düşük maaş da 2 bin 500 lira. Ocak ayında en düşük maaş 2 bin 401 liraydı. Ocak ayında bu 2 bin 500'e tamamlandı.2 bin 401 liraya benim bir hesabım var. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon oranlarından çıkarttığım. Yüzde 34.62'yi eklediğiniz zaman temmuz zammına ve bunun üzerine de bu maliyeti koyduğunuz zaman aşağı yukarı 3 bin 500 – 4 bin lira arasında bir taban maaş bekliyorum. Yarın Sayın Bakan açıklama yaparsa…Yaptığım hesap bu. Nereden çıkartıyorsun? Maliyet ve yararlanacak kişi sayısından çıkardığım hesap bu.TEMMUZLA BİRLİKTE NE KADARLIK BİR ZAM GÖREBİLİRİZ? BAŞKA MÜJDELER GELEBİLİR Mİ?Temmuz ayında yapılacak zam; 6 aylık enflasyona bağlı. İlk 3 aylık enflasyon açıklandı. Dördüncü ayın enflasyonu bayramdan sonra 5 Mayıs'ta açıklanacak. Ama bundan önce Merkez Bankası'nın bir piyasa anketi oluyor. O anketten çıkarttığımız bir hesaplama var ki; geçtiğimiz yıllarda da aşağı yukarı çok yakın bir rakam çıkmıştı.Yaptığımız hesap şu; yüzde 34.62 olacak. 6 aylık enflasyon… Bu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı demek. Yani 34.62 enflasyon zammı. Memur ve memur emeklileri için temmuzda yüzde 7'lik toplu sözleşme artı enflasyon farkı olacak. Bu yüzde 34.62'ye göre de yüzde 34.12 çıkıyor.Özetlemem gerekirse; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz zammı yüzde 34.62, memur ve memur emeklisinin ise yüzde 34.12 yaptığımız hesaba göre. Sosyal refah payı gelirse burada hem seyyanen bir zam ya da bu sözleşmenin yüzde 7'lik zammının artırılması ve az önce hesapladığımız taban maaşın 3 bin 500 lira ile 4 bin lira arasına çıkartılması meselesi netleşmiş olacak.Başka hangi müjdeler gelebilir? Mayıs ayı çok hareketli geçebilir. 10 Mayıs'ta bir toplantı var. Çalışma Bakanı'nın başkanlığında sendikalarla yapılacak bir toplantı.Burada aşağı yukarı 4 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesinin son toplantısı yapılacak. Ve oradan çıkacak sonuç Meclis'e getirilecek. Öyle gözüküyor ki; temmuz ayına kadar da bu yasa çıkarılacak.Dolayısıyla 4-4.5 milyon memuru ilgilendiren ek gösterge artışı olacak. Ek gösterge artınca ne olacak? Memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri artmış olacak.Bundan sonra sıra sözleşmeli personelin kadro haklarına gelecek. O da mayıs ayı içinde konuşulmaya başlanacak. Bu iki konu da toplu sözleşmenin 51'inci ve 52'nci maddesi olarak Resmi Gazete'de zaten yayımlanmıştı.Öyle gözüküyor ki sıcak bir yaz geçireceğiz. Mayıs ayı kamu çalışanları açısından, ek gösterge ve sözleşmelilere kadro açısından önemli bir ay.Haziran ve temmuz ayı ise yaklaşık 14-15 milyon emekliyi ilgilendiren zam ayı olacak.'