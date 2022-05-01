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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı: Terör yuvaları tek tek imha ediliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında; bayramların, millî ve manevi değerlerin özenle yaşatıldığı; sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerinin güçlendiği çok özel günler olduğunu vurguladı. Türk milletinin güvenliği için terör operasyonlarının da devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar artan bir tempoda, komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam edecektir. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Terör yuvaları tek tek imha edilmekte" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı: Terör yuvaları tek tek imha ediliyor
Ekleme: 1.05.2022 - 19:45 Güncelleme: 1.05.2022 - 20:00 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı: Terör yuvaları tek tek imha ediliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

'BAKANLIĞIMIZIN TÜM PERSONELİ ÜSTÜN BİR GAYRETLE ÇALIŞMAKTADIR'

Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Değerli mesai ve silah arkadaşlarım, Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Bayramlar, millî ve manevi değerlerimizin özenle yaşatıldığı; sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerimizin güçlendiği çok özel günlerdir.

Cennet vatanımızda milletçe huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar yaşayabilmemiz için Millî Savunma Bakanlığımızın tüm personeli gece gündüz demeden üstün bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir.

'TERÖRİSTLERİN İNLERİ BAŞLARINA YIKILMAKTADIR'

Kahraman ordumuz; egemenlik, bağımsızlık ve bekamız için yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve iklim şartlarında 'Hudut namustur.' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlarken terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu kapsamda terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Suriye ve Irak'ın kuzeyinde geniş çaplı ve etkili operasyonlar icra edilerek terör koridoru parçalanmış, sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır.

Son olarak Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu ile de terör yuvaları tek tek imha edilmekte, teröristlerin inleri başlarına yıkılmaktadır.

'TERÖRÜ BİTİRMEKTE KARARLIYIZ'

Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, komşularımızın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam edecektir.

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Kıbrıs dâhil, mavi vatanımızda ve semalarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya da aynı azim ve kararlılıkla devam etmekteyiz.

'EĞİTİM VE TATBİKATLARIMIZ ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR'

Başarıyla icra edilen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'yla da hakkımızı, hukukumuzu korumaya muktedir olduğumuz bir kez daha ortaya konmuştur.

Bu faaliyetlerin yanı sıra eğitim ve tatbikatlarımız da artarak devam etmektedir.

Aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığımız ilhamla, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de her türlü gayret gösterilmektedir. Ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılması için yerli ve millî savunma sanayimizi geliştirme çalışmaları da başarıyla sürdürülmektedir.

'SAVUNMA SANAYİİ'NDE YERLİLİK VE MİLLİLİK ORANI YÜZDE 80 SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR'

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle savunma sanayiinde yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80 seviyesine ulaşmıştır. Bu oranı daha da artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve meslekî değerlerimizden aldığımız ilhamla, personelimizin kahramanlık ve fedakârlığıyla başaramayacağımız hiçbir görev, aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar, bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.

Başarılarımızda en büyük pay sahibi olan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Tüm mensuplarımızın, emeklilerimizin, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin, kahraman gazilerimizin ve aileleri ile bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakârlıklarla görevlerini ifa eden kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor; kendilerine sağlık ve esenlikler ile kazasız belasız, başarılı görevler diliyorum.
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