Lviv'e giden Angeline Jolie siren seslerini duyunca kaçtı! Sürpriz ziyaret yankı uyandırdı

Lviv, son haftalarda Rus ordusunun saldırısına uğruyor, bu ayın başlarında şehre yapılan bir füze saldırısında en az yedi kişi öldü. Birleşmiş Milletler mülteci ajansı, son iki ayda 12,7 milyondan fazla insanın evlerini terk ettiğini ve bu rakamın Ukrayna'nın savaş öncesi nüfusunun yaklaşık yüzde 30'una denk geldiğini söylüyor.Jolie, uzun yıllar Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı için özel bir elçi olarak çalıştı ancak Ukrayna'ya yaptığı gezinin ayrıntıları belirsiz. Ünlü oyuncu Şubat ayında Instagram paylaşımında 'Birçoğunuz gibi ben de Ukrayna'daki insanlar için dua ediyorum. Temel insan haklarını sağlamak için mümkün olan her şey yapılmalı. Zaten insanların can kaybı korkusuyla evlerinden kaçmaya başladıklarını görüyoruz' demişti.Günün erken saatlerinde çekilen görüntülerde, yıldız oyuncu hayranları için şarkı söylerken ve onlarla sohbet ederken görüldü. Lviv bölge valisi Maksym Kozytsky, Jolie'nin Nisan başında Kramatorsk tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısında yaralanan çocuklar da dahil olmak üzere Lviv'e sığınan insanlarla konuşmaya geldiğini söyledi. Doğu Ukrayna kentindeki saldırı, yaklaşan bir Rus saldırısından kaçmaya çalışan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir kalabalığı hedef almış, en az 52 kişiyi öldürmüş, onlarca insanı da yaralamıştı.Vali Kozytsky, 'Jolie, çocukların hikayelerinden çok etkilenmişti. Hatta bir kız çocuğu, Jolie'ye gördüğü bir rüyayı özel olarak anlatabildi.' dedi. Jolie'nin bir yatılı okulu da ziyaret ettiğini aktaran Kozytsky, öğrencilerle sohbet ettiğini, onlarla fotoğraf çektirdiğini ve 'tekrar geleceğine söz verdiğini' söyledi. Kozytsky'ye göre Jolie, Lviv bölge valisi Telegram kanalında 'Ziyaret hepimiz için sürpriz oldu. Jolie'yi gören birçok kişi onun gerçekten o olduğuna inanamadı. Ancak 24 Şubat'tan bu yana, Ukrayna tüm dünyaya burada pek çok inanılmaz şey olduğunu gösterdi' diye yazdı.Jolie, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentini ziyareti sırasında yaklaşan bir roket saldırısı nedeniyle hızla bölgeden uzaklaştırılırken görüntülendi. 46 yaşındaki Jolie, hava saldırısı sireninin çalması sırasında ekibiyle birlikte hızlı adımlarla güvenli bir yere kaçtı. Grup güvenli bir yere giderken ekibin bir üyesi kameraya döndü ve 'Lütfen, artık çekmeyin' dedi.Ancak çatışma sırasında Ukrayna'ya giden ilk Amerikalı ünlü Angelina Jolie değil. Amerikalı aktör Sean Penn, ülkenin lideri Zelenskiy ile bir araya geldi ve hükümetin basın toplantılarına katıldı. Kiev saldırı altındayken, Penn ve ekibi Polonya sınırına kadar kilometrelerce yürüdü. 61 yaşındaki aktör, hem kendisinin hem de film ekibinin, kilometrelerce uzanan kuyruklarla güvenlik için kaçan binlerce Ukraynalıyı gördükten sonra arabalarını terk etmeye ve yaya olarak devam etmeye karar verdiğini söyledi. Penn, arabaların kadın ve çocuklarla nasıl tıkış tıkış dolu olduğunu ve ellerinde kalan tek şeyin içlerinde oldukları araçlar olduğunu anlattı.