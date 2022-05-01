  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lviv'e giden Angeline Jolie siren seslerini duyunca kaçtı! Sürpriz ziyaret yankı uyandırdı

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Ukrayna'nın Lviv kentini ziyaret ettiği sırada yaklaşan bir roket saldırısı nedeniyle hızla bölgeden kaçtı. Bölge Valisi Kozytsky, "Kimse onun gerçekten o olmadığına inanmadı" dedi. Ukrayna'ya giden ilk ABD'li yıldız ise Jolie değil.

Ekleme: 1.05.2022 - 23:10 Güncelleme: 1.05.2022 - 23:17 / Editör: Ozge Selin
Lviv'e giden Angeline Jolie siren seslerini duyunca kaçtı! Sürpriz ziyaret yankı uyandırdı
Lviv, son haftalarda Rus ordusunun saldırısına uğruyor, bu ayın başlarında şehre yapılan bir füze saldırısında en az yedi kişi öldü. Birleşmiş Milletler mülteci ajansı, son iki ayda 12,7 milyondan fazla insanın evlerini terk ettiğini ve bu rakamın Ukrayna'nın savaş öncesi nüfusunun yaklaşık yüzde 30'una denk geldiğini söylüyor.

Jolie, uzun yıllar Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı için özel bir elçi olarak çalıştı ancak Ukrayna'ya yaptığı gezinin ayrıntıları belirsiz. Ünlü oyuncu Şubat ayında Instagram paylaşımında 'Birçoğunuz gibi ben de Ukrayna'daki insanlar için dua ediyorum. Temel insan haklarını sağlamak için mümkün olan her şey yapılmalı. Zaten insanların can kaybı korkusuyla evlerinden kaçmaya başladıklarını görüyoruz' demişti.

ŞEHRE SIĞINANLARLA BULUŞTU

Günün erken saatlerinde çekilen görüntülerde, yıldız oyuncu hayranları için şarkı söylerken ve onlarla sohbet ederken görüldü. Lviv bölge valisi Maksym Kozytsky, Jolie'nin Nisan başında Kramatorsk tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısında yaralanan çocuklar da dahil olmak üzere Lviv'e sığınan insanlarla konuşmaya geldiğini söyledi. Doğu Ukrayna kentindeki saldırı, yaklaşan bir Rus saldırısından kaçmaya çalışan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir kalabalığı hedef almış, en az 52 kişiyi öldürmüş, onlarca insanı da yaralamıştı.

'KİMSE İLK BAŞTA ONUN ANGELINA JOLIE OLDUĞUNA İNANMADI'

Vali Kozytsky, 'Jolie, çocukların hikayelerinden çok etkilenmişti. Hatta bir kız çocuğu, Jolie'ye gördüğü bir rüyayı özel olarak anlatabildi.' dedi. Jolie'nin bir yatılı okulu da ziyaret ettiğini aktaran Kozytsky, öğrencilerle sohbet ettiğini, onlarla fotoğraf çektirdiğini ve 'tekrar geleceğine söz verdiğini' söyledi. Kozytsky'ye göre Jolie, Lviv bölge valisi Telegram kanalında 'Ziyaret hepimiz için sürpriz oldu. Jolie'yi gören birçok kişi onun gerçekten o olduğuna inanamadı. Ancak 24 Şubat'tan bu yana, Ukrayna tüm dünyaya burada pek çok inanılmaz şey olduğunu gösterdi' diye yazdı.

SİREN SESLERİNİ DUYUNCA HIZLA KAÇTILAR

Jolie, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentini ziyareti sırasında yaklaşan bir roket saldırısı nedeniyle hızla bölgeden uzaklaştırılırken görüntülendi. 46 yaşındaki Jolie, hava saldırısı sireninin çalması sırasında ekibiyle birlikte hızlı adımlarla güvenli bir yere kaçtı. Grup güvenli bir yere giderken ekibin bir üyesi kameraya döndü ve 'Lütfen, artık çekmeyin' dedi.

SEAN PENN KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜ

Ancak çatışma sırasında Ukrayna'ya giden ilk Amerikalı ünlü Angelina Jolie değil. Amerikalı aktör Sean Penn, ülkenin lideri Zelenskiy ile bir araya geldi ve hükümetin basın toplantılarına katıldı. Kiev saldırı altındayken, Penn ve ekibi Polonya sınırına kadar kilometrelerce yürüdü. 61 yaşındaki aktör, hem kendisinin hem de film ekibinin, kilometrelerce uzanan kuyruklarla güvenlik için kaçan binlerce Ukraynalıyı gördükten sonra arabalarını terk etmeye ve yaya olarak devam etmeye karar verdiğini söyledi. Penn, arabaların kadın ve çocuklarla nasıl tıkış tıkış dolu olduğunu ve ellerinde kalan tek şeyin içlerinde oldukları araçlar olduğunu anlattı.
İşçilerle iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Soylu Şırnak'ta güvenlik güçlerine seslendi: PKK'yı tarihe gömen nesil olarak adlandırılacaksınız​
CHP'li İBB yapmam dedi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı el attı: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yakında hizmete açılıyor
Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma
Emniyet açıkladı! Kıskıvrak yakalandı
Ramazan Bayramı namaz saatleri
Zelenskiy Azovstal fabrikasındaki sıcak gelişmeyi duyurdu! Tahliye edildiler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı: Terör yuvaları tek tek imha ediliyor
Bakan Çavuşoğlu’ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar: Moskova'ya ortak ziyaret düzenlenebilir
AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti
MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları temizleniyor
Putin tüm gücü ona devredecek! Rus liderin ölümcül hastalığı ve 'tek arkadaşı'
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'na tebrik
Kimler kimlerle beraber! FETÖ’nün evlatlığı Enes Kanter CIA Direktörü ile aynı karede!
'ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna savaşını dünyaya yayacak!'
CHP'den 6'lı masaya 'Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu' dayatması! CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler
Maltepe'de 1 Mayıs miting alanında LGBT gerginliği!
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret açıklaması!
Başak Cengiz'den yoksun ilk bayram! Cengiz ailesi en acı bayramı yaşıyor.
6'lı masadaki Ali Babacan'dan bomba itiraf: Vatandaşta güven oluşturamayız
Lviv'e giden Angeline Jolie siren seslerini duyunca kaçtı! Sürpriz ziyaret yankı uyandırdı

Lviv'e giden Angeline Jolie siren seslerini duyunca kaçtı! Sürpriz ziyaret yankı uyandırdı

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

Yağmur Talhan cinayetinde baba çarpıcı detayı açıkladı! 27 bıçak darbesiyle öldürülmüştü!

Yağmur Talhan cinayetinde baba çarpıcı detayı açıkladı! 27 bıçak darbesiyle öldürülmüştü!

Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

Kiracısı olan ev satılırsa kiracının hakları neler? Yeni ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir mi? İşte bilmeniz gerekenler

Bayramda hava nasıl olacak: Meteorolojiden üç büyük şehir için uyarı

Bayramda hava nasıl olacak: Meteorolojiden üç büyük şehir için uyarı

Sahibinden 2. el araba satışlarına bayram dopingi! Talep arttı fiyatlar yükseldi

Sahibinden 2. el araba satışlarına bayram dopingi! Talep arttı fiyatlar yükseldi