CHP'li İBB yapmam dedi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı el attı: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yakında hizmete açılıyor
Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmam dediği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmıştı. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir” Metro Hattı’nda yapım çalışmalarının tamamlandığını ve yakında açılacağı müjdesi paylaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) devralınan 'Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir' Metro Hattı'nda yapım çalışmaları tamamlandı. Proje yakında hizmete açılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
'İBB yönetimi yapmadı. Yapmayacağını söyledi. 2020 Mayıs'ta devraldık. %5 seviyesinde iken devraldığımız 'Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir' Metro Hattı'nda yapım çalışmalarını tamamladık! Yakında açıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.