CHP'li İBB yapmam dedi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı el attı: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yakında hizmete açılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmam dediği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmıştı. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir” Metro Hattı’nda yapım çalışmalarının tamamlandığını ve yakında açılacağı müjdesi paylaşıldı.