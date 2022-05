Bakan Soylu Şırnak'ta güvenlik güçlerine seslendi: PKK'yı tarihe gömen nesil olarak adlandırılacaksınız​

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında, komando, polis ve güvenlik korucularıyla bir araya geldiği iftar programında, kahraman güvenlik güçleriyle ramazan ayının son gününde beraber olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Bugün, Cudi Dağı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenaze törenine katıldığını hatırlatan Soylu, Akdeniz'in kabrinin üzerini silah arkadaşlarının süslediğini belirtti.Bu topraklarda hür ve özgürce yaşamanın Türk milletinin ortaya koyduğu karakterden kaynaklandığını ifade eden Soylu, güvenlik güçlerinin Türk milletinin kahramanı olduğunu dile getirdi. Bakan Soylu, 'Yüzyıl sonra bu ülke için şöyle söylenecek; 21'inci asrın başında dünyanın işgal etmek istediği, Batı'nın işgal etmek istediği Türkiye'yi bu ülkenin insanları, bu ülkenin jandarması, askeri, polisi, korucusu, bu ülkenin devlet başkanı, cumhur reisi bütün dünyaya meydan okuyarak 'Topraklarımızı size vermeyiz.' diyerek bir destan yazdı. Bu destanın yazıcıları sizlersiniz.' diye konuştu.Bütün kötülüklere ve dünyayı sömürenlere karşı güvenlik güçlerinin tarih yapıcı olduğuna işaret eden Soylu, eski Türkiye döneminde, 'Amerika ne der, Batı ne der' diye bakıldığını söyledi.Bakan Soylu, Türkiye'nin büyük bir irade ve özgüvene sahip olduğunu vurgulayarak Eren Abluka ve Pençe-Kilit operasyonlarının başarıyla sürdüğünü hatırlattı. Güvenlik güçlerine, 'PKK terör örgütünü tarihe gömen nesil olarak adlandırılacaksınız.' diye seslenen Bakan Soylu, şehit olanların, gazilerin görevlerinin tamamlanacağını bildirdi.Bakan Soylu, 'Bu defteri kapatmak durumundayız ve zorundayız. Bu defteri kapatacağız, etrafımızdaki coğrafyaya da biz huzur getireceğiz, işimiz çok. İlayı kelimetullah adına, zulüm yapanları engellemek adına, 'Demokrasi getireceğim' diye milletin namusuna göz dikenlere karşı işimiz çok.' ifadelerini kullandı.Türk milletinin, güvenlik güçlerini 'Aslanlarım' diye sevdiğini kaydeden Bakan Soylu, 'Hiçbir terör örgütü dünyada devlet kurmuş değildir. Onların sonu yok olmaktır ve yok edeceğiz. Onları yok etme madalyası sizin boynunuza takılacaktır, buna inancım tamdır. Cudi'yi, evlatlarımızın şehit olduğu Tuşimiya'yı Allah şahittir ki kevgire çevireceğiz. Onlara karşı intikam hissimizin soğuyacağını düşünenler aldanmaktadırlar. Üç aylık hamileyken eşini kaybeden ve 'Vatan sağ olsun.' diyen o yüce Anadolu kadınına hesabını veremeyiz, bu kadar basit.' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik güçlerinin bayramını kutladığını bildiren Soylu, Erdoğan'ın her adımda güvenlik güçlerinin yanında olduğunu bilmelerini istediğini dile getirdi. Bakan Soylu, 'Bizim bir tarafımız şefkat ve merhamettir, bir yüzümüz cemaldir, bir yüzümüz celaldir. Onun için teröriste karşı celal yüzümüzü, milletimize karşı, vatandaşa karşı cemal yüzümüzü göstermekle sorumluyuz.' diye konuştu.Türk güvenlik güçlerinin her birinin ayrı ayrı destan yazdığını aktaran Soylu, güvenlik güçlerinin milleti birbirinden ayırmak isteyenlere fırsat vermediğini söyledi.Bakan Soylu, daha sonra, Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine geçerek burada tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.