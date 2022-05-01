AB yeni yaptırımlar için harekete geçti: Rusya'yı petrolle vuracak

Avrupa Birliği, Rus petrolü için ithalatın yıl boyunca kademeli olarak kısıtlanmasını ve yıl sonunda tamamen yasaklanmasını öngören bir teklif vermeye hazırlanıyor. Bloomberg kaynaklarına göre; AB'nin ayrıca Sberbank PJSC de dahil olmak üzere uluslararası ödeme sistemi SWIFT'den daha fazla Rusya ve Beyaz Rusya bankasını kesmesi için baskı yapacağını söyledi. ABD ve İngiltere, Rusya'nın en büyük finans kuruluşu olan Sberbank'a yaptırım uygulama kararı almıştı.Bloomberg'ün haberine göre, yaptırım kararı AB büyükelçilerinin bir araya geleceği önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda alınabilir. Ancak AB'nin altıncı yaptırım paketi olacak teklifin hala netleşmediği ve resmi bir teklif olarak sunulmadan üzerinde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.'ENERJİ YAPTIRIMINA KARŞI ÇIKAN ÜLKELERİN DESTEĞİ GEREKİYOR'AB yaptırımları, birliğe 27 ülkenin tamamının desteğini gerektiriyor ve aralarında Macaristan'ın da bulunduğu bazı ülkeler, Rus petrolünü hedef alan yaptırımlara uzun süredir karşı çıkıyor. Bloomberg bu hafta yaptığı bir haberde daha önce enerji yaptırımlarına direnen ülkelerden olan Almanya'nın yeni yaptırım paketine yeşil ışık yaktığını bildirmişti.Doğalgaz krizi nedeniyle gerilimin yüksek olduğu ve Putin'e savaş konusunda baskı yapmaya çalışan AB'nin alacağı bir petrol ambargosu kararının riskleri önemli ölçüde artıracağı düşünülüyor. AB, 2019 yılında birliğin ham petrol ithalatının yaklaşık üçte ikisini Rusya'dan gerçekleştirmişti.BELARUS'A DA YAPTIRIM UYGULANABİLİRRusya'nın petrol gelirini azaltmak için tartışılan diğer seçenekler arasında fiyat tavanları, özel ödeme mekanizmaları ve tarifeler yer alıyor. Bununla birlikte Belarus, taarruzun başlangıcında birlikler için bir hazırlık alanı olarak hizmet vermek gibi Rus işgalinde yardımcı rolü nedeniyle pakete dahil edilecek. Müzakereler, Rusya ile AB arasında gaz ithalatının ödemesinin nasıl yapılacağı konusunda yaşanan şiddetli anlaşmazlık ışığında gerçekleştiriliyor.AB, Rusya'nın gaz karşılığında ruble ile ödeme yapılması talebinin birliğin yaptırımlarını ihlal edeceğini söylerken Rusya ise ruble ile ödeme talebine uymayan ülkelere gaz tedarikini durduracağını açıkladı.Polonya ve Bulgaristan'a Rusya'nın öne sürdüğü ödeme şartlarına karşı çıktıkları için gaz tedariki kesilse de diğer ülkeler gaz akışının kesilmeyeceği konusunda kendilerinden eminler.AB, SAVAŞ BAŞLADIĞINDA BERİ RUSYA'DAN 44 MİLYAR EUROLUK ENERJİ İTHALATI YAPTIEnerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'ne göre AB, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinde bu yana enerji devinden yaklaşık 44 milyar Euro değerinde enerji ithalatı gerçekleştirdi. Yaptırım paketi kapsamında görüşülecek diğer maddeler arasında, danışmanlık bulut tabanlı hizmetler ve gayrimenkul alımlarına getirilebilecek kısıtlamalar yer alıyor.Ayrıca askeri yetkililer, oligarklar ve iş ortakları ile Rus birlikleri tarafından işlendiği iddia edilen savaş suçlarından sorumlu oldukları düşünülenleri de içerecek şekilde daha fazla bireysel yaptırımın da söz konusu olabileceği belirtiliyor.