Zelenskiy Finlandiya Parlamentosu'na seslendi! O sırada hükümet siber saldırıya uğradı
Ukrayna lideri Zelenkskiy, bugün Finlandiya Parlamentosu'na seslendi. Finlandiya, Zelenskiy'nin konuşma yaptığı sırada devlete ait web sitelerinin siber saldırıya maruz kaldığını ifade etti. Kullanıcılar hükümete ait sitelere girme sıkıntısı yaşadı. Bir süre sonra hükümet durumu kontrol altına aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Finlandiya Parlamentosu'na video konferans yöntemiyle katıldı. Milletvekilleri, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Parlamentosu'na yaptığı sanal konuşmada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'i dinledi.
GÖRÜŞMEYE KATILANLAR
Görüşmeye Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinist' ve Ukrayna Büyükelçisi Olga Dibrova da katıldı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Finlandiya Savunma ve Dışişleri bakanlıkları, Zelenskiy konuştuğu sırada web sitelerinin saldırıya uğradığını ifade etti. Bakanlıklar, sitelerinin normal kullanıcılar tarafından kullanılamaz hale getirilmeye çalıştığını söyledi.
DAHA SONRA DURUM NORMALE DÖNDÜ
Hükümetten alınan bilgilere göre ana hükümet web sitesi de vuruldu. Dışişleri Bakanlığı daha sonra durumun normale döndüğünü söyledi.
BU SABAH İHLAL YAŞANMIŞTI
Bu sabah erken saatlerde bir Rus devlet uçağı Finlandiya hava sahasını ihlal etmişti.