Zelenskiy Finlandiya Parlamentosu'na seslendi! O sırada hükümet siber saldırıya uğradı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Finlandiya Parlamentosu'na video konferans yöntemiyle katıldı. Milletvekilleri, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Parlamentosu'na yaptığı sanal konuşmada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'i dinledi.Görüşmeye Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinist' ve Ukrayna Büyükelçisi Olga Dibrova da katıldı.Finlandiya Savunma ve Dışişleri bakanlıkları, Zelenskiy konuştuğu sırada web sitelerinin saldırıya uğradığını ifade etti. Bakanlıklar, sitelerinin normal kullanıcılar tarafından kullanılamaz hale getirilmeye çalıştığını söyledi.Hükümetten alınan bilgilere göre ana hükümet web sitesi de vuruldu. Dışişleri Bakanlığı daha sonra durumun normale döndüğünü söyledi.Bu sabah erken saatlerde bir Rus devlet uçağı Finlandiya hava sahasını ihlal etmişti.