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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gün içinde 42 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 42 askeri altyapı tesisinin gün içinde imha edildiğini bildirdi. Vurulan teçhizatların Donbas bölgesinde bulunan Ukrayna askeri birliklerine gönderilmesinin planlandığını savunan Bakanlık Sözcüsü Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 42 askeri altyapı tesisi imha edildi" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 8.04.2022 - 00:28 Güncelleme: 8.04.2022 - 00:34 / Editör: Ozge Selin
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gün içinde 42 askeri altyapı tesisi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini belirten Konaşenkov, gün içinde Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki bir tren istasyonunda askeri teçhizatların yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu aktardı.

'42 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ'

Vurulan teçhizatların Donbas bölgesinde bulunan Ukrayna askeri birliklerine gönderilmesinin planlandığını savunan Konaşenkov, 'Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 42 askeri altyapı tesisi imha edildi.' dedi.
Konaşenkov, 'Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 95 helikopter, 416 insansız hava aracı, 2 bin 3 tank ve zırhlı araç, 220 çok namlulu roketatar, 869 obüs ve havan topu ve 1902 özel askeri araç vuruldu.' ifadelerini kullandı.

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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gün içinde 42 askeri altyapı tesisi imha edildi
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