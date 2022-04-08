Nisan Yağmuru Saç Uzatır Mı? Nisan Yağmuru Faydaları Neler?

Nisan Yağmuru Faydaları Neler?



Yağmur Suyu Cilde Faydaları Neler?



2022 Nisan Yağmuru Ne Zaman Toplanır?



Nisan ayında yağan yağmurla ilgili birçok iddia bulunuyor. Özellikle hadislerde Nisam yağmurunun şifalı olduğu belirtilmektedir. Anadolu’da da bu yağmurların şifalı olduğuna dair bir inanış bulunur. Konu hakkında detayları merak edenler isevesorularına cevap aramaya başladı. Nisan ayının gelmesiyle hava sıcaklaşsa da yağmur yağışı devam ediyor. İnsan ruhuna iyi gelen ve sağlık açısından faydalı olduğu belirtilen Nisan yağmuru bu nedenle oldukça merak edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Rumi takvime göre Nisan ayının ikinci yarısından itibaren 2 Mayıs’a kadar yağan yağmurların suyunun bir kapta toplanması gerekmektedir. Bu toplanan suları daha sonra kullanmak gelenek haline gelen durumlar arasında yer almaktadır. Genellikle Konya ilinde yaygın olan bu kültür çok fazla görülmese de hala devam ettiren kişileri bulabilirsiniz. Özellikle hadislerde de şifalı olduğu belirtilen ve Anadolu insanı tarafından faydalı olduğuna inanılan Nisan yağmurunun saçı uzattığı, bolluk ve bereketi arttırdığına inanılıyor. Ayrıca bu suyun hastalıkları iyileştirdiği de inanılan durumlardandır. Bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşırsakşu şekilde sıralanabilir;-Yağmur suyunun içinde yer alan zengin mineral saçların beslenmesine yardımcı olur. Ayrıca saçları yumuşatır ve parlak ve canlı bir görünüm kazandırır.-İçinde klor, ağır metaller ve kimyasallar bulunmaz. Bu nedenle duş aldığımız sudan çok daha temiz ve yararlıdır.-Saçların beslenmesine yardımcı olduğu için bu sayede hızlı uzamaya da katkıda bulunur.da oldukça merak ediliyor. Yağmur suyu ciltteki gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Bu sayede cilt çok daha sağlıklı ve parlak bir hale gelir. Yağmur suyu cildi temizler. Rahatlamaya yardımcı olur. Ayrıca siyah noktalar için de yararlı etkilere sahiptir. Yağmur yağdığı zaman yüzünüze masaj yaparsanız çok daha sağlıklı bir görünüme kavuşmanız mümkün olacaktır. LTS Teknoloji Grup Başkanı Trikolog (Saç ve Saç Derisi Uzmanı) Talat Sam tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Bahar yağmurlarıyla taşınan bu maddeler yer yüzüne düşer. Yağmur suyunun içinde bulunan mineraller saçları besler, canlılık katarak yumuşacık olmasını sağlar ve sağlıklı uzamasında da etkili olur.” İfadelerini kullandı.Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen sorulardan biri desorusu oldu. Rumi takvime göre belirlenen bu tarih nisan ayının ikinci yarısından itibaren 13 Mayıs’a kadar olan tüm yağmurları kapsar.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.