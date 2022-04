Newcastle Utd – Wolverhampton Maçı Ne Zaman? Newcastle Utd – Wolverhampton Maçı Saat Kaçta?

Newcastle Utd – Wolverhampton Maçı Ne Zaman?



Bugün Hangi Maçlar Var?



Newcastle Utd – Wolverhampton maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. İki takımın da hazırlıklara başlamasının ardından futbolseverler konuyla hakkında araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Newcastle Utd – Wolverhampton maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. 8 Nisan 2022 tarihinde yani bugün 22.00’de St. James' Park stadyumunda oynanacak. Karşılaşmayı S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.8 Nisan tarihinde oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İşte 8 Nisan maç programı;19:00 ND Gorica – Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner19:00 KGHM Zaglebie – Stal Mielec Polonya Ekstraklasa Bilyoner19:30 F.Düsseldorf – Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 219:30 Jahn Regensburg – Ingolstadt Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 319:30 Aalborg – Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner19:30 Austria II – FC Juniors Avusturya 1. Ligi Bilyoner19:30 BW Linz – Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner19:30 Grazer – Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner19:30 Kapfenberg Bulls – Horn Avusturya 1. Ligi Bilyoner19:30 Liefering – Innsbruck Avusturya 1. Ligi Bilyoner20:00 Hobro – Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner20:15 Al Sadd – Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2,Spor Smart 221:00 G.A. Eagles – Willem II Hollanda Eredivisie Bilyoner21:00 NAC Breda – VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner21:00 Den Bosch – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner21:00 ADO Den Haag – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner21:00 Eindhoven – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner21:00 Excelsior – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner21:00 FC Emmen – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner21:00 Volendam – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner21:00 Maastricht – Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner21:00 Oss – Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner21:00 Roda – Jong Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner21:00 Mouscron – Westerlo Belçika 1. B Ligi Bilyoner21:00 Virton – Lommel Belçika 1. B Ligi Bilyoner21:30 Stuttgart – B.Dortmund Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 221:30 Pogon Szczecin – Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner21:45 Drogheda – Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner21:45 Shelbourne – Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi21:45 St. Patricks – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner21:45 Queen of South – Partick İskoçya Championship Bilyoner22:00 Newcastle – Wolverhampton İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport22:00 Sevilla – Granada İspanya La Liga S Sport Plus, Smart Spor HD, Spor Smart22:00 Lorient – St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 122:00 Lugo – Cartagena İspanya La Liga 2 Bilyoner22:15 Gil Vicente – Moreirense Portekiz Liga NOS Bilyoner23:15 Al Hilal – Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2