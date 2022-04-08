Newcastle Utd – Wolverhampton Maçı Ne Zaman? Newcastle Utd – Wolverhampton Maçı Saat Kaçta?
Newcastle Utd – Wolverhampton maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Newcastle Utd – Wolverhampton maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Newcastle Utd – Wolverhampton maçı ne zaman? Newcastle Utd – Wolverhampton maçı saat kaçta? Newcastle Utd – Wolverhampton maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Newcastle Utd – Wolverhampton maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Newcastle Utd – Wolverhampton maçı ne zaman ve Newcastle Utd – Wolverhampton maçı saat kaçta soruları yer alıyor. İki takımın da hazırlıklara başlamasının ardından futbolseverler konuyla hakkında araştırmalara başladı. Newcastle Utd – Wolverhampton maçı ne zaman ve Newcastle Utd – Wolverhampton maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Newcastle Utd – Wolverhampton Maçı Ne Zaman?
Newcastle Utd – Wolverhampton maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Newcastle Utd – Wolverhampton maçı ne zaman sorusu yer aldı. 8 Nisan 2022 tarihinde yani bugün 22.00’de St. James' Park stadyumunda oynanacak. Karşılaşmayı S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Bugün Hangi Maçlar Var?
8 Nisan tarihinde oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 8 Nisan maç programı;
19:00 ND Gorica – Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
19:00 KGHM Zaglebie – Stal Mielec Polonya Ekstraklasa Bilyoner
19:30 F.Düsseldorf – Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
19:30 Jahn Regensburg – Ingolstadt Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 3
19:30 Aalborg – Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner
19:30 Austria II – FC Juniors Avusturya 1. Ligi Bilyoner
19:30 BW Linz – Amstetten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
19:30 Grazer – Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner
19:30 Kapfenberg Bulls – Horn Avusturya 1. Ligi Bilyoner
19:30 Liefering – Innsbruck Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:00 Hobro – Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:15 Al Sadd – Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2,Spor Smart 2
21:00 G.A. Eagles – Willem II Hollanda Eredivisie Bilyoner
21:00 NAC Breda – VVV Venlo Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Den Bosch – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 ADO Den Haag – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Eindhoven – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Excelsior – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 FC Emmen – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Volendam – De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Maastricht – Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Oss – Jong PSV Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Roda – Jong Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
21:00 Mouscron – Westerlo Belçika 1. B Ligi Bilyoner
21:00 Virton – Lommel Belçika 1. B Ligi Bilyoner
21:30 Stuttgart – B.Dortmund Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
21:30 Pogon Szczecin – Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner
21:45 Drogheda – Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner
21:45 Shelbourne – Shamrock Rovers İrlanda Premier Ligi
21:45 St. Patricks – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner
21:45 Queen of South – Partick İskoçya Championship Bilyoner
22:00 Newcastle – Wolverhampton İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport
22:00 Sevilla – Granada İspanya La Liga S Sport Plus, Smart Spor HD, Spor Smart
22:00 Lorient – St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
22:00 Lugo – Cartagena İspanya La Liga 2 Bilyoner
22:15 Gil Vicente – Moreirense Portekiz Liga NOS Bilyoner
23:15 Al Hilal – Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2