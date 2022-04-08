Johnson'dan flaş açıklama: Rusya'nın Ukrayna'daki suçları cezasız kalmayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Sivillere ayrım gözetmeksizin saldırmak bir savaş suçudur ve Rusya'nın Ukrayna'daki suçları cezasız kalmayacaktır" dedi. Öte yandan Johnson, İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Starstreak uçaksavar füzesi ve 800 tanksavar füzesi de dahil olmak üzere toplamda 100 milyon sterlin değerinde ek askeri teçhizat göndereceğini söyledi.