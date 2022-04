Buça'dan tüyler ürperten katliam hikayeleri! Tanıklar anlatıyor: 'Babamı bana bakarken vurdular'

Kiev bölgesinde bulunan kasabanın bir ay süren işgalinden sağ çıkanlar, bölge kurtarıldıktan sonra Putin'in işgalci birliklerinin elindeki korkunç muameleyi anlatmaya başladı. 53 yaşındaki Mykola, memleketinin sokaklarında acımasız infazlara tanık olduktan sonra bir ayını apartmanının soğuk ve karanlık mahzeninde eşiyle birlikte saklanarak geçirdi.EL BOMBASIYLA PARÇALARA AYRILDIMykola, Ruslar geldiğinde 50 yaşın altındaki tüm erkekleri öldürdüklerini ve 20 dakika içinde arkadaşlarını gömmelerini emrettiklerini anlattı. Arkadaşlarından ikisi gözünün önünde vuruldu, bir diğeri el bombasıyla parçalara ayrıldı ve günlerce dokunulmadan kalan beden parçalarını Mykola çabucak bir torbaya koyup, sığ bir mezara gömdü.İBRET OLSUN DİYE İNFAZ ETTİLERVanya Skyba, The Economist'e Rusların bir grup inşaatçıyı toplayıp onlara çırılçıplak soyunmalarını ve yüzüstü yere yatmalarını emrettiğini, bu sırada da vücutlarında ve telefonlarında askeri dövmeler veya Rus karşıtı duygulara dair kanıt arandığını anlattı. Adamlardan biri, grubu konuşturmak için ibret olsun diye öldürüldü, bir diğeri Donbas'ta görev yapan Ukrayna güçlerinin üyesi olduğunu kabul etmeye zorlandı ve infaz edildi. Diğerleri bir Rus asker tarafından öldürme emri verilene kadar işkenceden geçirildi.ÖLÜ TAKLİDİ YAPTISkyba, vücuduna yandan bir kurşun yedi. Bir çitin üzerinden yakındaki bir eve kaçmadan önce Rus askerler gidene kadar beton zeminde ölü taklidi yaptı. Daha sonra orada farklı bir birime bağlı Ruslar tarafından bulundu, vurulduğu mahzene geri götürüldü ve orada bir düzine kadın ve çocukla serbest kalana kadar sığındı. Vahşi cinayetlerin ardından yerel halk, Putin'in ordusunun ölen sivillerin evlerini işgal ettiğini, alkollerini içtiğini, parti yapıp eşyalarını çaldığını söyledi.'OLEG ARTIK ARTIK SANA YARDIM EDEMEYECEK'72 yaşındaki Volodimir Abramov, 48 yaşındaki kızı Irina ve 40 yaşındaki kocası Oleg ile birlikte, Rus askerler evin ön kapısını kırıp ateş açtıktan ve binaya bir el bombası attıktan sonra evlerinden kaçtılar. Alevleri küçük bir yangın söndürücüyle söndürmeye çalışırken Oleg'in gelip yardım etmesini istedi, bunun üstüne bir Rus askeri tehditkar bir şekilde ona şunu söyledi: "Oleg artık sana yardım edemeyecek". Irina, Volodimir'in damadının diz çökmeye zorlandığını ve kendisine bir soru bile sorulmadan başından vurulduğunu söyledi. Irina, infazdan sonra askerleri, şekli bozulmuş cesedin yanında sakince su içerken buldu ve Oleg'in cesedi, bir akrabası tarafından alınana kadar bir ay orada kaldı.'BABAM KAFASINI BANA ÇEVİRDİĞİ AN...'14 yaşındaki Yuriy Nechyporenko ve 49 yaşındaki avukat babası Ruslan, yardım almak için 17 Mart'ta bir Rus askeri tarafından durdurulduklarında bisikletle şehrin yönetim binasına gidiyordu. Yuriy BBC'ye dehşet verici olayı şu sözlere anlattı:"Onlara herhangi bir silah taşımadığımızı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığımızı söyledik. Sonra babam kafasını bana çevirdi ve tam o anda vuruldu... Göğsünden, tam kalbinin olduğu yerden iki kez vuruldu. Sonra yere düştü."Yuriy ise daha sonra elinden vurularak yere düştü, yerdeyken de kolundan vuruldu. Kafasını hedef alan üçüncü bir kurşun sesi duyuldu ama kurşun ıskaladı ve Rus asker gittikten sonra ayağa kalkıp kaçmayı başardı.ÖLDÜRMEDEN ÖNCE YANAĞINI KESTİLERSavaşın patlak vermesiyle annesine ve büyükannesine bakmak için Buça'ya dönen Vladislav Kozlovski, The Telegraph'a tanıdığı iki adamın terk edilmiş bir cam fabrikasından kaçmaya çalıştığını ancak Ruslar tarafından bulunduğunu anlattı. Birisi başının arkasından vuruldu. Diğerinin kalbinden vurulmadan önce yanağı kesilmişti.ALEV MAKİNESİYLE İŞKENCEBir başka Buça sakini olan Volodimir Pilhutskyi, komşusunun Rus askerleri tarafından 'şüpheli' kabul edilen askeri tarzda bir pantolon giydiği için götürüldüğünü anlattı. Pilhutskyi, komşusunun alev makinesiyle işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü söyledi.ÇOCUK HASTANESİNDE İŞKENCE ODASIUkrayna silahlı kuvvetleri, aynı zamanda geçici kışla olarak da kullanılan bir çocuk hastanesinin içinde bulunan bir Rus işkence odasını ortaya çıkardı. Bir sözcü, bodrum katında elleri arkadan bağlı şekilde vurularak öldürülen beş kişinin cesedinin bulunduğunu söyledi. Bazıları işkence görmüştü. Ukraynalı savcılar tarafından çekilen görüntüler, kurumuş kan havuzlarıyla çevrili moloz bir zeminde yatan adamların cesetlerini gösteriyor. En az biri diz kapağından vurulmuş gibi görünüyor.89 YAŞINDAKİ KADIN YATAĞINDA VURULDUSergei Malyk The Independent'a Rus askerlerinin 25 Mart'ta 89 yaşındaki komşusu Alla Minorava'yı yatağında nasıl vurduklarını anlattı: “Onu neden vurduklarını söylemediler. Bir sebep düşünebilmek zor... Buradaki cinayetlerin çoğu anlamsız, onun gibi yaşlıları, genç erkekleri ve kızları öldürdüler."'SONUN KOCAN GİBİ OLSUN İSTEMİYORSAN YÜRÜMEYE DEVAM ET'Bir anaokulu dövüş sanatları öğretmeni olan Taras Shevchenko, The Guardian'a bu tipten başka bir cinayeti anlattı. Yaşlı bir çiftin - karı koca - yolun karşısına geçerken Rus birlikleri tarafından durdurulduğunu söyledi. Yaşlı adam soruların birine 'agresif' bir yanıt verince vurularak öldürüldü:"Kadına 'Yürümeye devam et' dediler. Kocasının yanına koştu ve ağlamaya başladı, 'Kocanın yanına yatmak istersen seni de vurabiliriz' dediler. Cesedi alması gerektiğini söyledi ama onlar 'Hayır, yürümeye devam et' dedi. Kadın da ağlayarak yürümeye devam etti."