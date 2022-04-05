Porto Santa Clara Maçı Ne Zaman? Porto Santa Clara Maçı Saat Kaçta?
Porto Santa Clara maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Porto Santa Clara maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, v maçı ne zaman? Porto Santa Clara maçı saat kaçta? Porto Santa Clara maçı bugün mü? İşte merak edilenler...
Porto Santa Clara maçı futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Porto Santa Clara maçı ne zaman ve Porto Santa Clara maçı saat kaçta soruları yer aldı. Portekiz Ligi’nde 28. Hafta heyecanı devan ederken maöç hakkında birçok thmin yüürütlmeye başlandı. Porto Santa Clara maçı ne zaman ve Porto Santa Clara maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Porto Santa Clara Maçı Ne Zaman?
Porto Santa Clara maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Porto Santa Clara maçı ne zaman ve Porto Santa Clara maçı hangi kanalda soruları yer aldı. Futbolseverler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Portekiz Ligi’nin 28. Haftasında oynanacak maç ilgiyle bekleniyor. Porto Santa Clara maçı 22.15’te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye’de yayıncısı bulunmuyor. İnternet üzerinden yayın yapan kuruluşlara ulaşarak canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Porto Santa Clara Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Porto Santa Clara maçı muhtemel ilk 11’leri de oldukça merak edildi. Bu nedenle konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Maçta kimlerin forma giyeceği futbolseverlerin merak konusu oldu. Porto Santa Clara maçı muhtemel ilk 11’leri şu şekilde sıralanabilir;
Porto: D. Costa; Sanusi, Pepe, Mbemba, Mario; Vitinha, Uribe; Vieira, Otavio, Pepe, Evanlison
SantaClara: Pereira; Ramos, Tassano, Boateng, Mansur; Carvalho, Morita; Ricardinho, Crysan, Lincoln; Costa
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar da sık sık aratıldı. Akşam evde maç keyfi yapmak isteyenler bugün hangi maçlar var sorusuna cevap arıyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen 5 Nisan maç programı şu şekilde sıralanabilir;
13:00
Suwon - Jeonbuk
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Daegu - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Jeju United - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
. 19:30
Hamburg - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:00
Orgryte - Halmstads
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Cremonese - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Pordenone - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Reggina - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Spal - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
. 20:00
Ternana - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:00
Al Ain - Al Wasl
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Khorfakkan - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:45
Sligo Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV,
21:45
Preston - Blackpool
İngiltere Championship
Bein Sports 4
22:00
Benfica - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
CBC Sport, Exxen
. 22:00
Manchester City - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
CBC Sport, Exxen