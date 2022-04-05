  • USD: 14,70 - 14,72
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kinder Sürpriz skandalı! Tek tek toplatıyorlar

İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurta çikolataları ile bağlantılı, çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlandı. Yaşanan gelişmeler üzerine Kinder Surprise yumurtalar hakkında toplatma kararı çıktı. İngilteredeki yumurtaların bir kısmına enfeksiyon bağlantısı nedeniyle el konuldu.

Ekleme: 5.04.2022 - 20:32 Güncelleme: 5.04.2022 - 20:37 / Editör: Ozge Selin
Kinder Sürpriz skandalı! Tek tek toplatıyorlar
İngiltere'de çoğu çocuk onlarca kişinin enfeksiyon kapmasına üzerin yapılan araştırmalardan Kinder Sürpriz yumurtalar çıktı. Geri çağırmanın, 'salmonella salgınıyla olası bağlantısı' nedeniyle olduğu ifade edildi. Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.

ÖZÜR DİLEDİLER

Çikolata üreticisi Ferrero, satışa sunulan Kinder ürünlerinin hiçbirinin salmonella testinde pozitif sonuç çıkmadığını söyledi. Firma, 'Gıda güvenliği konularını son derece ciddiye alıyoruz ve bu konu için içtenlikle özür diliyoruz' dedi.

İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi. İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.

'SAKIN YEMEYİN' TAVSİYESİ

Geri çağırmanın, 'salmonella salgınıyla olası bağlantısı' nedeniyle olduğu ifade edildi. Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), toplanan tüm yumurtaların Belçika'daki aynı fabrikada üretildiğini açıkladı. 11 Temmuz - 7 Ekim 2022 tarihleri arasında üretilmiş 20 gramlık veya 3'lü paket yumurta çikolataların yenilmemesi tavsiye edildi.

FSA yetkilisi Tina Potter, 'Özellikle Paskalya yaklaşırken, bu ürünlerin küçük çocuklar arasında popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri ve çocukların velilerini, evlerindeki ürünlerin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye çağırıyoruz.' dedi.

Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında bu son kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi. İngiltere'de herhangi bir can kaybı görülmezken, toplam 63 vakanın çoğunun 5-6 yaş çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

İngiltere'nin yanı sıra İrlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da salmonella vakaları görüldüğü ve yumurtaların Belçika'da üretildiği açıklandı. Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması
Putin’den Rus mallarını kamulaştıran Batı'ya rest!
İBB'den itiraf gibi açıklama: 4 bin 500 personelin arşiv araştırması eksik
Sağlık Bakanlığı 5 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı
'FETÖ'nün bankacısı' Guardian'a haber oldu: Aile fertleri Gülen'in ilk öğrencilerinden
Thodex dosyasında mahkemeden ilk karar! Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu....
Borsa kapanış rekorunu yeniledi
İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı
Zelenskiy BM'ye seslendi: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş en korkunç savaş suçları işleniyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Rusya'nın 'Buça yalanlamasına' NATO'dan jet yanıt: Görülmemiş bir vahşet
6'lı ittifakta tehditler havada uçuştu: 'Oyun kadar konuş','Haddini bil'! Yandaş Can Ataklı içeride yaşananları anlattı
Söz konusu CHP olunca hemen renk değiştiriyorlar! Sözcü yazarından yolsuzluğu aklama çabası...
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'nin personel alımı ile ilgili açıklama: Suç kaydı olan kişiler güvenlik soruşturması yapılmadan alınmış...
CHP'li Esenyurt Belediyesi çocukları ağlattı! Çocukların çek çek arabalarına el konuldu
CHP ve HDP'den 'Eren Bülbül' ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil
Rusya 'ya bir yaptırım da İtalya'dan: 30 Rus diplomat sınır dışı edildi
Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel Avrupa'ya mı kaçtı?
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık sinyali: 'Süreci uzaktan izlemem! İstanbul'da başardık Türkiye'de de başarırız'
Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması
Darwin’in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu

Darwin’in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu

Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Transfere seçim engeli! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecekti...

Transfere seçim engeli! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecekti...

İstilacı karınca alarmı! Havalimanında çoğalmaya başladı

İstilacı karınca alarmı! Havalimanında çoğalmaya başladı

Tam bin 100 tane var: Sınır kapısında araçtan indirmeye çalışırken yakalandılar

Tam bin 100 tane var: Sınır kapısında araçtan indirmeye çalışırken yakalandılar

Kinder Sürpriz skandalı! Tek tek toplatıyorlar

Kinder Sürpriz skandalı! Tek tek toplatıyorlar