İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Bu sabaha karşı sona eren r/place etkinliğine dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca kullanıcı katıldı. Genel olarak, Twitch ve Discord üzerinden (kanal yayıncıları önderliğinde) birlikte harekete geçen topluluklar r/place'te dijital tuvale vermek istedikleri mesajı resmetmeye çalıştı.r/place'teki Türk kullanıcıları da tuval alanına resmettikleri, Türk Bayrağı, Atatürk, Ayasofya, İstanbul, Anıtkabir, Barış Manço, Osman Hamdi Bey'in ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu, çay bardağı, Bayraktar TB-2 gibi çizimler ile öne çıktılar.Tuval alanı sınırlı olduğu için gruplar çizimlerini yaratabilmek için çoğu zaman belirli alanlarda birbirlerinin figürlerinin üzerinde boyama yaparak, çizim bölgesini ele geçirmeye veya sabote etmeye de çalıştı.PİKSEL SAVAŞLARI İÇİN İTTİFAK!Dijital sanat eserleri olarak da tanımlanan r/place görsellerini yaratabilmek için internet toplululukları birbirleri ile piksel savaşlarının yanı sıra ittifaklar da kurdu, anlaşmalar yaptı. Kurulan ittifaklar ile aynı bölge üzerinde yer alan gruplar, karşı grupların saldırısını önlemek için birlikte harekete geçtiler, savunma yaptılar.Reddit'teki Türk kullanıcıları da tuval alanında resmettikleri görsellerin yanı-sıra r/place etkinliğine olumlu anlamda katkı sağlamak isteyen gruplara verdikleri destekler ile diğer ülkelerin toplulukları tarafından takdirle karşılandılar.ETKİNLİĞİN EN ÇOK TEPKİ TOPLAYANLARI FRANSIZLAR OLDUEtkinliğin en çok tepki toplayan grubu ise Fransızlar oldu. Fransız kullanıcılar, tuval alanında çok büyük bir yer kaplamak isteyince İspanyol ve Amerikalılar başta olmak üzere diğer küçük grupların saldırısı ile karşılaştı. Yine de Fransızlar resimlerini alana yansıtmayı başardı.Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı adaylarından Eric Zemmour r/place'teki Fransız kullanıcıları, bayrakları için verdikleri mücadele için tebrik etti ve diğer kullanıcıları da bayrağı savunmaları için Reddit'e davet etti.R/PLACE'TE TÜRKİYE-AZERBAYCAN DAYANIŞMASIEtkinliğin dikkat çeken anlarından biri ise, Türklerin, Azerbaycan kullanıcılarına verdikleri destek oldu. Azerbaycan Bayrağını boyamaya çalışan bir topluluğun saldırısı sonrası, Türk kullanıcılar Azerbaycan kullanıcılarına yardım ederek, bayrağın yeniden tuval alanında resmedilmesine katkı sağladı.r/place'te yer alan Bayraktar TB-2 SİHA'ları da konuşulan diğer figürlerden biri oldu.NFT SATIŞINA KARŞI ÇIKTILAR!Etkinliğin tartışılan konularından biri de NFT idi. Bazı çizimler NFT olarak satışa sunulunca, her çizimin verdiği sosyal bir mesaj olduğunu ifade eden ve oluşan görsellerin ortak internet kültürünün bir parçası olduğunu söyleyen gruplar NFT satışına karşı çıktı.KANADA BAYRAĞI BİR TÜRLÜ ÇİZİLEMEDİ!Piksel savaşlarındaki en çok güldüren olayların başında ise Kanada topluluğun bir türlü, Kanada Bayrağı üzerinde bulunan yaprak figürünü çizememesi oldu.Portekiz ve Arjantinlilerin, Messi ile Cristiano Ronaldo için yaptığı çalışma da futbolseverlerin büyük beğenisini topladı.THE VOID: YOK OLUŞ!Öte yandan, etkinliğe katılan kullanıcı ve topluluklar r/place'te THE VOID adı verilen ve zaman zaman ortaya çıkarak dijital tuval üzerindeki görselleri siyaha boyayan ve -yok oluşu- simgelediği düşünülen bir mekanizmaya karşı da mücadele verdi.r/place etkinliği bu sabaha karşı anti-void ile tüm dijital tuval alanının yeniden beyaza boyanması ile son buldu.İnternet kullanıcıları bu farklı ve heyecan verici deneyimin Reddit tarafından yeniden yapılmasını ise şimdiden sabırsızlık ile bekliyor.