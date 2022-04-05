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İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

İnternet dünyası, sosyal paylaşım sitesi Reddit'in 2017 yılının ardından 1 Nisan'da yeniden başlattığı r/place etkinliğini konuşuyor. r/place, kullanıcıların her 5 dakikada bir 16 renk seçeneğinden birini kullanarak, dijital tuval alanına, tek bir piksel boyutunda boyama yaptığı ve çeşitli görsel figürler oluşturmaya çalıştığı bir çevrimiçi alan olarak özetlenebilir. Etkinliğin internet dünyası için heyecan yaratması ve yankı uyandırması ise görsel üretmek için aynı anda binlerce kişiye ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. r/place için 'basit bir piksel savaşı mı, yoksa yeni bir sosyal deney mi? yorumları da tam da burada başlıyor!

Ekleme: 5.04.2022 - 11:09 Güncelleme: 5.04.2022 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!
Bu sabaha karşı sona eren r/place etkinliğine dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca kullanıcı katıldı. Genel olarak, Twitch ve Discord üzerinden (kanal yayıncıları önderliğinde) birlikte harekete geçen topluluklar r/place'te dijital tuvale vermek istedikleri mesajı resmetmeye çalıştı.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

r/place'teki Türk kullanıcıları da tuval alanına resmettikleri, Türk Bayrağı, Atatürk, Ayasofya, İstanbul, Anıtkabir, Barış Manço, Osman Hamdi Bey'in ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu, çay bardağı, Bayraktar TB-2 gibi çizimler ile öne çıktılar.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Tuval alanı sınırlı olduğu için gruplar çizimlerini yaratabilmek için çoğu zaman belirli alanlarda birbirlerinin figürlerinin üzerinde boyama yaparak, çizim bölgesini ele geçirmeye veya sabote etmeye de çalıştı.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

PİKSEL SAVAŞLARI İÇİN İTTİFAK!

Dijital sanat eserleri olarak da tanımlanan r/place görsellerini yaratabilmek için internet toplululukları birbirleri ile piksel savaşlarının yanı sıra ittifaklar da kurdu, anlaşmalar yaptı. Kurulan ittifaklar ile aynı bölge üzerinde yer alan gruplar, karşı grupların saldırısını önlemek için birlikte harekete geçtiler, savunma yaptılar.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Reddit'teki Türk kullanıcıları da tuval alanında resmettikleri görsellerin yanı-sıra r/place etkinliğine olumlu anlamda katkı sağlamak isteyen gruplara verdikleri destekler ile diğer ülkelerin toplulukları tarafından takdirle karşılandılar.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

ETKİNLİĞİN EN ÇOK TEPKİ TOPLAYANLARI FRANSIZLAR OLDU

Etkinliğin en çok tepki toplayan grubu ise Fransızlar oldu. Fransız kullanıcılar, tuval alanında çok büyük bir yer kaplamak isteyince İspanyol ve Amerikalılar başta olmak üzere diğer küçük grupların saldırısı ile karşılaştı. Yine de Fransızlar resimlerini alana yansıtmayı başardı.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı adaylarından Eric Zemmour r/place'teki Fransız kullanıcıları, bayrakları için verdikleri mücadele için tebrik etti ve diğer kullanıcıları da bayrağı savunmaları için Reddit'e davet etti.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

R/PLACE'TE TÜRKİYE-AZERBAYCAN DAYANIŞMASI

Etkinliğin dikkat çeken anlarından biri ise, Türklerin, Azerbaycan kullanıcılarına verdikleri destek oldu. Azerbaycan Bayrağını boyamaya çalışan bir topluluğun saldırısı sonrası, Türk kullanıcılar Azerbaycan kullanıcılarına yardım ederek, bayrağın yeniden tuval alanında resmedilmesine katkı sağladı.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

r/place'te yer alan Bayraktar TB-2 SİHA'ları da konuşulan diğer figürlerden biri oldu.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

NFT SATIŞINA KARŞI ÇIKTILAR!

Etkinliğin tartışılan konularından biri de NFT idi. Bazı çizimler NFT olarak satışa sunulunca, her çizimin verdiği sosyal bir mesaj olduğunu ifade eden ve oluşan görsellerin ortak internet kültürünün bir parçası olduğunu söyleyen gruplar NFT satışına karşı çıktı.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

KANADA BAYRAĞI BİR TÜRLÜ ÇİZİLEMEDİ!

Piksel savaşlarındaki en çok güldüren olayların başında ise Kanada topluluğun bir türlü, Kanada Bayrağı üzerinde bulunan yaprak figürünü çizememesi oldu.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Portekiz ve Arjantinlilerin, Messi ile Cristiano Ronaldo için yaptığı çalışma da futbolseverlerin büyük beğenisini topladı.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

THE VOID: YOK OLUŞ!

Öte yandan, etkinliğe katılan kullanıcı ve topluluklar r/place'te THE VOID adı verilen ve zaman zaman ortaya çıkarak dijital tuval üzerindeki görselleri siyaha boyayan ve -yok oluşu- simgelediği düşünülen bir mekanizmaya karşı da mücadele verdi.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

r/place etkinliği bu sabaha karşı anti-void ile tüm dijital tuval alanının yeniden beyaza boyanması ile son buldu.

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

İnternet kullanıcıları bu farklı ve heyecan verici deneyimin Reddit tarafından yeniden yapılmasını ise şimdiden sabırsızlık ile bekliyor.
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İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

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