İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık sinyali: 'Süreci uzaktan izlemem! İstanbul'da başardık Türkiye'de de başarırız'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP yandaşı FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.İmamoğlu kendi adının da geçtiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda değerlendirmelerde bulundu.Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerinde anlaşan 6 lidere dikkat çeken İmamoğlu, 6 liderin çok zor olmakla beraber en doğru kararıvermeleri gerektiğini söyledi. İmamoğlu'nun adaylık sinyali olarak yorumlanan açıklamaları şöyle:'6 LİDER EN DOĞRU KARARI VERMEK ZORUNDA''Türkiye'nin önünde bir süreç var. 6 siyasi parti bir masaya oturmuş. Ülke geleceği adına karar verecek. Ve meşakkatli bir yol, zor bir yol. İlk defa denenen bir sistem, kolay bir iş değil. Çok tehlikelerle dolu çok virajlarla dolu. Yolun sonunda en doğru kararı vermek durumdalar, zorundalar.'UZAKTAN İZLEMEYECEĞİM''Peki biz uzaktan izleyecek miyiz? Asla! Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Yani halkın Türkiye'de 4'te birinin yaşadığı kentte ekonomisinin yüzde 50'sinin olduğu bir kentte var olan Ekrem İmamoğlu elbette ki bu sürecin teminatı olmak zorundadır. En fazla çalışanı olmak zorundadır.''İSTANBUL'DA BAŞARDIK, TÜRKİYE'DE BAŞARACAĞIZ'İstanbul'da ortaya koyacağı başarıyla en fazla motivasyonu sağlayacak kişilerin başında gelmelidir.Ülkeye anlatırken evet biz Millet İttifakı olarak İstanbul'da başardık Türkiye'de de başaracağız, Ankara'da başardık Türkiye'de başaracağız... Demelidir... Dedirten kim? bizler olmalıyız.Biz bu sorumluluğun farkındayız. Dolayısı ile 6 lider en doğru kararı vermelidir. Biz de bu doğru kararın tabiri caizse neferi gibi çalışmak zorundayız.'