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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan bu görüşmenin öncesinde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
Ekleme: 4.04.2022 - 17:37 Güncelleme: 4.04.2022 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rumen Radev'in ikinci defa üstlendiği Cumhurbaşkanlığı görevi için tekrar tebriklerini iletti.

Başkan Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan'la mevcut köklü ilişkileri ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair de değerlendirmelerde bulundu.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Finlandiya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısının Haziran ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İçinde bulunulan dönemde savunma sanayii alanında iş birliğinin öneminin arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik askerî malzeme ihracının önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki girişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

ALMANYA BAŞBAKANI İLE KRİTİK TEMAS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede,Türkiye-Almanya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Almanya arasında ilişkileri güçlendirmenin ve her düzeyde yakın iş birliğini muhafaza etmenin önemine işaret etti. Başkan Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini de anlattı.
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