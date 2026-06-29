Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 'NATO Parlamento Başkanları Onuruna Verilen Öğle Yemeği Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Lahey Zirvesi'ndeki taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artıyor, NATO misyon ve harekatlarına katkı sağlayan ilk 5 arasında yer alıyoruz' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:NATO tarihi bir dönemeçten geçiyor. Bölgemizdeki gelişmeler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendiriyor. Türkiye, yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden.Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum.NATO Zirvesi'nden temel beklentimiz ittifak dayanışmasını güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır.Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli.Lahey Zirvesi'ndeki taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artıyor, NATO misyon ve harekatlarına katkı sağlayan ilk 5 arasında yer alıyoruzGerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi, gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz.Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden bölgemizde kalıcı barış sağlanamazRusya-Ukrayna savaşının diyalogla çözümü noktasında önümüzdeki dönemde netice almamız gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum