Akın Gürlek paylaştı! 'Çetelerin Finansal Şah Damarlarını Da Kesiyoruz'

İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda, 'yeni nesil organize suç örgütleri ve sokak çeteleriyle mücadele önemli adımlar atıldı.Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da bu konunun, öncelikli gündem maddelerinden biri olduğu vurgulandı.Adalet Bakanlığı, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu kapsamlı bir genelge gönderdi.Genelgede; soruşturmaların hızlandırılması, çocuk ve genç istismarına ağır yaptırımlar, finansal ağların ve dijital propagandanın hedef alınması gibi unsurlar yer aldı.Bu genelgenin hemen ardından ülke genelinde çok sayıda operasyonlar düzenlendi.Organize suç örgütleri ve sokak çetelerinin üyeleri, bir bir tespit edilerek yakalandı.Son olarak düzenlenen operasyonların detaylarını da Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, bu sabah iki ayrı önemli operasyon daha başlatıldı.Operasyonlarda 117 şüphelinin hedef alındığını belirten Gürlek, açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi:'Yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız!Geçen hafta 81 ilimizdeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz genelge ve cuma günü ülke çapında sokak çetelerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonların ardından, bu sabah da Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Basşsavcılıklarımızın koordinesinde iki önemli operasyon için düğmeye basıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında ise yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi.MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL'yi bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi.Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz!Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.Bu başarılı operasyonları büyük bir gizlilik ve kararlılıkla yürüten Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kamu düzeninden zerre taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz!'