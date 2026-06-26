Dedesinden Öğrendi! 40 Günde 216 Bin TL Kazandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Öztürk, ailesinden devraldığı ipek böcekçiliği mesleğini 60 yıldır büyük bir tutkuyla sürdürüyor.Çocuk yaşlarda başladığı bu işi bugün bir yaşam biçimine dönüştüren Öztürk, evinin altında kurduğu özel alanda gerçekleştirdiği üretimle dikkat çekici bir kazanca ulaştı.Yaklaşık 40 gün süren zahmetli üretim sürecinin ardından 94 kilogram koza elde eden Öztürk, bu emeğinin karşılığında 216 bin lira gelir sağladı.Öztürk, dedesinden ve babasından miras kalan bu mesleğin Nallıhan için en kârlı işlerden biri olduğunu belirtiyor.Üretim sürecinde 500 dut ağacından faydalandıklarını ve böceklerin beslenmesi için dut yapraklarını özenle hazırladıklarını DHA'ya anlatan Öztürk, başarısının sırrını ise şu sözlerle paylaştı:'Böcekler bize gelir gelmez aynı gün yemliyoruz. Yemlerken dut yaprağını çok küçük kıyarak veriyoruz. İpek böceği o yaprağın sütünü emiyor. 10 gün sonra artık yaprakları daha iri veriyoruz ve ne kadar yaprak verirseniz o kadar yiyor. Böcek yemini iyi yerse kendi kendine koza sarmaya başlar. Kozanın ağırlığı, 1-2 gram arasında değişir. Kozayı oluşturan ipek ipliklerin uzunluğu, 500 metre ile 600 metre arasında uzar.'Öztürk, ipek böcekçiliğinin kendisi için önemini ise, 'Ben herkese söylüyorum ve tavsiye ediyorum, ipek böceği kadar gelir veren bir iş daha yoktur. Şu anda kilosu 2 bin 300 lira. Yıllık 100 kilograma yakın üretim yapıyoruz. Eşimle birlikte ömrümüz yettikçe bu işi yapacağız' diyerek vurguladı.İpek böceği yetiştiriciliğinde en önemli noktanın hava şartları ve uygun ortam olduğunu ifade eden Ahmet Öztürk, verimi daha da artırmak istediklerini dile getirdi. Yetkililerden destek sözü aldıklarını belirten üretici, 'Kendimi bildim bileli böcek yetiştiriciliği yapıyoruz. Nallıhan için geliri en iyi iş, ipek böceğidir. Aynı zamanda bu böcekleri yetiştirebilmemiz için dut ağacından çok faydalanırız. Yaprağını hayvana yediriyoruz. Her sene çok verim alıyoruz. İpek böceği yetiştiriciliğinde yer, çok önemli. Bu sene yetkililerden sözünü aldık. İnşallah mahallemize bir böcek evi yapacaklar. Böcek evi de olursa çok daha verimli üretim yapacağız' ifadelerini kullandı.