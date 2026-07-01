Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Çanakkale çevreleri, yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl, Batman ve ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.İstanbul Valiliği, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren yüksek nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağını bildirerek, yurttaşları tedbirli olmaya çağırdı.Valilik; kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alana çıkmamasını tavsiye etti.Az bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkÇANAKKALE °C, 36°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CAz bulutlu ve açıkBARTIN °C, 38°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 33°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkRİZE °C, 28°CAz bulutluSAMSUN °C, 30°CAz bulutluTRABZON °C, 27°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 25°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık