WhatsApp'ta Yeni Dönem! Telefon Numarası Yerine Kullanıcı Adı Geliyor

Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kullanıcıya sahip WhatsApp, telefon numarasına dayalı iletişim modelini değiştiriyor. Kademeli olarak sunulacak yeni özellikle kullanıcı adı dönemi başlayacak ve numara paylaşma zorunluluğu ise büyük ölçüde ortadan kalkacak.WhatsApp'ın duyurduğu yeni özellik sayesinde kullanıcılar isterlerse kendilerine özel ve benzersiz bir kullanıcı adı oluşturabilecek. Böylece yeni bir sohbet başlatmak isteyen kişiler, telefon numarası yerine yalnızca bu kullanıcı adını kullanabilecek. Şirket, kullanıcı adı oluşturmanın zorunlu olmayacağını, isteyen kullanıcıların mevcut sistemle devam edebileceğini de vurguladı.WhatsApp, belirlenen kullanıcı adlarının istenildiği zaman değiştirilebileceğini veya tamamen silinebileceğini açıkladı. Kullanıcı adları en fazla 35 karakter uzunluğunda olacak.Taklit hesapların önüne geçebilmek amacıyla özellikle tanınmış kişiler, kamu görevlileri ve doğrulanmış hesaplar için ek güvenlik önlemleri uygulanacak.Yeni sistem, telefon numarasını tamamen ortadan kaldırmıyor. WhatsApp hesabı oluşturabilmek için telefon numarası doğrulaması zorunlu olmaya devam edecek. Ancak özellik tüm kullanıcılara açıldıktan sonra bireysel telefon numaraları profillerde görünmeyecek ve yeni kişilerle iletişim kurarken numara paylaşılması gerekmeyecek. Ayrıca platformda herkese açık şekilde kullanıcı adı araması yapılabilecek bir dizin de bulunmayacak.WhatsApp, yeni özellikle birlikte güvenlik mekanizmalarının da değişmeyeceğini belirtti. İstenmeyen mesajları engelleme, kullanıcıları şikâyet etme ve hesap güvenliğine yönelik mevcut koruma araçları kullanılmaya devam edecek.Şirket, bu değişikliğin özellikle grup sohbetlerinde telefon numarasını tanımadığı kişilerle paylaşmak istemeyen kullanıcıların talepleri doğrultusunda geliştirildiğini ifade etti.Yeni özelliğin gizlilik açısından önemli bir adım olduğu değerlendirilirken uzmanlar bunun tüm veri toplama süreçlerini sona erdirmediğine dikkat çekiyor. WhatsApp'ın sahibi Meta, uçtan uca şifreleme sayesinde mesaj içeriklerine erişemese de kullanıcıların kimlerle ve ne zaman iletişim kurduğu gibi meta verileri toplamayı sürdürüyor. Uzmanlara göre bu veriler reklam ve analiz süreçlerinde kullanılmaya devam ediyor.BBC'de yer alan habere göre WhatsApp'ta yalnızca teknik tarafta değil yönetim kadrosunda da önemli bir değişim gerçekleşti. Platformu yaklaşık yedi yıldır yöneten Will Cathcart görevinden ayrıldı. Şirketin yeni lideri ise Hindistan merkezli finansal teknoloji şirketi CRED'in kurucusu Kunal Shah oldu.WhatsApp, kullanıcı adı özelliğini önümüzdeki aylarda dünya genelindeki kullanıcılara kademeli olarak sunmayı planlıyor. Bu adımla birlikte platformda gizlilik odaklı yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.