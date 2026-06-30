Bakan Güler'den SAMP-T Patriot Açıklaması! 'Tüm Seçenekler Değerlendiriliyor'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önümüzdeki hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Reuters'a yaptığı açıklamada, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını ve ABD'nin ittifaktan ayrılmayı hedeflemediğini söyledi.Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi'nin blok içi birliğe odaklanacağını, müttefiklerin artan savunma harcamalarının değerlendirileceğini, savunma sanayi işbirliğinin güçlendirileceğini ve Ukrayna'ya desteğin artırılacağını belirten Bakan Yaşar Güler, Ankara'nın Avrupa savunma girişimlerinde yer alması gerektiğini de vurguladı.Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmek için Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini vurguladı.Bakan Yaşar Güler, "NATO, Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunması için benzersiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum süreci olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. ABD'nin NATO'dan çekilme niyeti olmadığını, ancak Avrupa'daki müttefiklerin ve Kanada'nın Avrupa güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesini istediğini belirten Güler, bunun Ankara'nın da savunma planları ve girişimlerine dahil edilmesini gerektirdiğini de açıkladı.Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin 2029 yılına kadar tüm NATO kabiliyet hedeflerini karşılamayı hedeflediğini ifade etti.