CHP Arınıyor! 50 İl Başkanı Daha Görevden Alınacak

38. Olağan Kurultay'a, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilerin şaibesi damga vurdu.Oy karşılığı para, telefon ve akrabalara iş dağıtıldığı tespit edilen kurultay, yine CHP'lilerin şikayetleri ile mahkemelik oldu.Mutlak butlan kararı ile söz konusu kurultay yok sayıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte önceki yönetim yeniden CHP'nin başına geçti.Özgür Özel ve destekçileri, kararı kabul etmeyip genel merkeze bayrak açtı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel destekçisi belediye başkanları, milletvekilleri ve il-ilçe başkanları arasında büyük bir gerilim var.Yönetimi ele alan Kılıçdaroğlu ve ekibi ise partiyi 'arındırmaya' başladı bile.Genel merkeze karşı adeta isyana başlayan milletvekillerinden Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut, disipline sevk edildi.Diğer yandan Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları ile eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında da disiplin süreci başladı.İhraç ve disipline sevklerin bununla sınırlı kalmaması bekleniyor.Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ekibi, eylül ayına kadar büyük bir 'arındırmaya' girişiyor.Bu kapsamda eylül ayına kadar en az 50 il başkanlığında daha değişim yaşanacak.Kulislerde, bu sayının gerekirse 60'a kadar da çıkabileceği konuşuluyor.İl başkanlıklarında köklü değişimlerin beklendiği bu süreçte genel başkan yardımcılarına her ilden en az 5-6 ismin adaylık için başvurularını ilettiği öğrenilirken, partiden uzaklaştırılacak isimlerin yerlerinin de kısa sürede dolması bekleniyor.