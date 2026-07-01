CHP'de Koltuk Kavgası AK Parti'de Hizmet Siyaseti Var! Burcu Köksal'dan Özel Ve Ekibine Sert Sözler

2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak AK Parti saflarına katılan Burcu Köksal, parti değiştirme sürecinin perde arkasını anlattı. CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Köksal, yaşadığı süreçte dışlandığını, destek görmediğini ve ailesini hedef alan gelişmelerin kararında etkili olduğunu ifade etti.Parti değiştirme kararının temelinde CHP'nin 2023 kurultay sürecinde yaşanan gelişmelerin bulunduğunu söyleyen Köksal, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:'Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023 kurultayında Kemal Bey'i desteklememle başlayan bir süreç vardı. Onu desteklediğimiz için maalesef ötelendik, dışlandık diyeyim. Sonrasında belediye başkan adayı oldum. Belediye başkan adaylığım sırasında Ekrem İmamoğlu tarafından partiden kovuldum. Buna bütün basın, kamuoyu ve tüm Türkiye zaten şahittir. Akabinde de bu süreç gelişti.'Bir gazetecinin, 'Partiyi Ekrem İmamoğlu mu yönetiyordu?' sorusuna da değerlendirmede bulunan Köksal, şunları söyledi:'Bir parti genel başkan tarafından yönetilir ama orada bir belediye başkanı çıkıp başka bir belediye başkanının adayına, ki o dönem ben grup başkanvekiliydim, 'partiden kovabiliyorum' diyorsa artık bunun takdiri kamuoyunundur.'Rekor oyla belediye başkanı seçildiğini ancak seçim sonrasında CHP Genel Merkezi tarafından yalnız bırakıldığını iddia eden Köksal, parti içerisinde kendisine yönelik olumsuz tavrın devam ettiğini savundu.'Belediye başkanı seçildikten sonra da genel merkez tarafından yeteri kadar destek göremedim. Hatta desteği bırakın, bu süreçte yereldeki bazı aktörler vasıtasıyla benimle ilgili farklı işlerin içine girildiğini öğrendim. Bunu o dönemki genel başkanla görüştüm ancak çok da sonuç alamadım.'CHP içinde kendisine yönelik olumsuz yaklaşımın tek nedeninin kurultaydaki tercihi olduğunu öne süren Köksal, şu ifadeleri kullandı:'Tek bir neden vardı. O kurultayda Özgür Bey'i değil, Kemal Bey'i desteklemiş olmam. Oradan gelen bir husumet, o grubu desteklemediğimiz için bize karşı takınılan bir tavır vardı.'Köksal, CHP yönetiminin kendisini görmezden geldiğini belirterek yaşadığı bazı örnekleri de paylaştı.'Bir genel başkan yardımcısı Afyonkarahisar'a geldi. İl başkanı beni ziyaret etmeyi önermiş ama 'gerek yok' denilmiş. Ben AK Parti'ye katıldıktan sonra ise belediyenin önüne protestoya gelen milletvekilleri oldu. Üç gün boyunca oradaydılar. Bana bir kez olsun hayırlı olsun ziyaretine gelmeyenler protesto için geldiler.'CHP'de görev yaptığı dönemde hizmet üretmek yerine sürekli siyasi gerilim yaşadığını belirten Köksal, bu durumun belediye çalışmalarını da olumsuz etkilediğini ifade etti.'Vatandaşa hizmet etmek için seçildik ama hizmetten önce sürekli bir kaos ortamı ve gerginlik vardı. Her gün stres yaşıyordum. Memleketime daha iyi hizmet etmek, o kaostan, hengâmeden ve huzursuzluktan kurtulmak için bu kararı aldım.'AK Parti'ye katıldıktan sonra farklı bir çalışma ortamıyla karşılaştığını dile getiren Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşımından da övgüyle söz etti. 'Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar yaptığı icraatlarla büyük bir lider olduğunu kanıtlamış bir isim. İnsanlara karşı son derece hoşgörülü, babacan ve samimi davranıyor. Bana da gerçekten çok babacan yaklaştı. Açıkçası bu kadar yakınlık göstermesini beklemiyordum.'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar'a özel önem verdiğini belirten Köksal, taleplerinin doğrudan karşılık bulduğunu ifade ederek şunları söyledi: Afyonkarahisar'a çok büyük ilgi duyuyor ve tüm taleplerimizin yerine getirilmesi için doğrudan destek veriyor. Ben son üç yılda CHP'de böyle bir destek görmedim.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kıyaslayan Köksal, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:'İki lider arasında bir kıyaslama dahi yapılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın içtenliği ve doğallığı çok farklı. Bunu konuşurken doğrudan hissedebiliyorsunuz. Yapmacık değil, son derece samimi.'CHP'deki mevcut tabloya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Köksal, partisinin iç çekişmeler nedeniyle hizmet üretmekten uzaklaştığını söyledi.'CHP şu an kendi içindeki kurultay ve koltuk tartışmaları yüzünden büyük sıkıntılar ve kaos yaşıyor. Herkes kendi içinde bir mücadelenin parçası ve gördüğüm kadarıyla kimse mutlu değil. Allah oradaki arkadaşların yardımcısı olsun.'AK Parti'de ise farklı bir çalışma ortamı bulunduğunu belirten Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü: 'AK Parti'de böyle bir kavga yok. Huzurla sadece işimize ve hizmete odaklanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa edeceğiz.'Parti değiştirme kararındaki en önemli etkenlerden birinin ailesini hedef alan gelişmeler olduğunu söyleyen Köksal, bu konuda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:'Mesaj meselesine gelince; kendisi zaten katıldığı bir televizyon programında o mesajları yazdığını itiraf etti. Benim için esas son nokta o oldu. Benim ailem kutsaldır; eşim, çocuklarım, annem ve babam benim kırmızı çizgimdir. Siyaseti ben yapıyorum, bu işe ailenin karıştırılması çok üzücüydü. O mesajların gece geç saatlerde atılmış olması ve içeriği, benim AK Parti'ye geçiş kararını hızlandırmamdaki en büyük etkenlerden biri oldu.'Köksal, açıklamasını, 'Şimdi burada çok huzurluyum ve memleketime canla başla hizmet etmeye devam ediyorum.' sözleriyle tamamladı.