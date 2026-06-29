Sosyal Medyada Güven Krizi! Kamuoyu Desteğini Kaybediyor

Sosyal medya şirketlerinin gençler üzerindeki etkisi tüm dünyada büyük bir problem haline gelmiş durumda.Son yıllarda yaşanan sosyal medya bağımlılığı, gençleri hedef alan toplumsal bir dönüşüme yol açtı.Bu kapsamda hem aileler hem de devletler teker teker önlem alarak sosyal medyaya erişime düzenleme getiriyor.The Guardian gazetesi, eski bir Facebook çalışanından aldıkları bilgiler doğrultusunda sosyal medya şirketlerinin dünya genelinde kamuoyu desteklerini kaybettiğini belirttiği bir haber yayımladı.Habere göre eski bir Facebook çalışanı olan ve daha sonra şirket hakkında ihbarda bulunan Arturo Bejar, dünyanın dört bir yanındaki ebeveynlerle konuştu.Bejar'a göre ebeveynler, çocuklarının internete girecek yaşa gelmesinden korkuyorlar.Ve devletler de ailelerin bu kaygılarını haklı bulmaya başlayarak ailelere kulak vermeye başladı.Bu ay İngiltere, büyük sosyal medya platformlarına erişim için asgari yaş sınırını 16 olarak belirleyeceğini açıklayan son ülke oldu.Geçtiğimiz yıl Avustralya'nın Meta'nın Instagram ve Facebook'u, Google'ın YouTube'u, X, TikTok ve Snapchat gibi platformlara yaş sınırı getirmesinin ardından sosyal medya yasakları giderek yaygınlaşan bir yasal eğilim haline geldi.55 yaşındaki Bejar, Meta'da kıdemli mühendis ve danışman olarak görev yaptı.ABD'de görülen son sosyal medya davalarında tanık olarak ifade verdi.Bu davalarda Meta'nın bağımlılık yaratan ürünleri bilinçli olarak tasarladığı ve platformlarının güvenliği konusunda tüketicileri yanılttığı yönünde karar çıktı.Meta ise kararlara katılmadığını, temyize gideceğini ve gençlerin ruh sağlığı gibi “son derece karmaşık” bir meselenin tek bir nedene indirgenemeyeceğini söyledi. Şirket ayrıca gençler için “güvenli ve destekleyici ortamlar” oluşturmaya bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirtti.Toplumdaki güvensizlik artık somut adımlara dönüşüyor.Endonezya ve Malezya, 16 yaş altındakilere yönelik bazı platformlarda yasaklar getirirken; Avusturya, Fransa ve Norveç de benzer yaş kısıtlamalarını getirmeyi değerlendiriyor.Öte yandan teknoloji sektörü, büyük finansal gücüyle kısıtlamalara karşı lobi faaliyetlerini sürdürüyor.Habere göre Avrupa Birliği'nde büyük teknoloji şirketleri geçen yıl yaklaşık 150 milyon euro lobi harcaması yaptı.Meta, 10 milyon euro ile en fazla harcama yapan şirket oldu.Bir AB milletvekili, teknoloji şirketlerinin sosyal medya yaş yasaklarına karşı Brüksel'i “mesaj bombardımanına tuttuğunu” söyledi.ABD'de ise teknoloji şirketleri, çocukları çevrimiçi zararlardan korumayı amaçlayan Çocukların Çevrimiçi Güvenliği Yasası'na (KOSA) karşı lobi yürütüyor.