Avrupa Felaketi Yaşıyor! Can Kaybı 300'e Dayandı

Avrupa, onlarca can kaybına, elektrik kesintilerine, okul ve kültürel mekanların kapanmasına neden olan sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Meteorologlar, aşırı sıcaklıkların hafta sonuna kadar devam edebileceği uyarısında bulundu.İngiltere'de haziran ayı için en yüksek sıcaklık kaydedilirken, ülkenin güneyinde termometreler 36,1 santigrat dereceyi gösterdi. Paris'te ise sıcaklıklar haziran ayı rekoru olan 40,9 santigrat dereceye ulaştı.Fransa, yaklaşık 80 yıl önce kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak gününün ertesi gününü yaşadı. Ülkenin güneybatısındaki Pissos kasabasında sıcaklık 44,3 santigrat derece olarak ölçüldü.Fransız yetkililer, 48 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini, ayrıca iki çocuğun da araç içinde aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece ülkedeki toplam can kaybı 50'ye yükseldi.İtalya Sağlık Bakanlığı, Floransa, Milano, Roma, Torino ve Verona'nın da aralarında bulunduğu 16 şehir için en yüksek sıcaklık alarmı verdi. Sıcak hava dalgasının daha da yoğunlaşabileceği ve pazar ile pazartesi günleri arasında zirve noktasına ulaşabileceği belirtildi.İspanya'da, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkların günlerce etkili olmasının ardından iki yaşlı kişinin sıcak çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede sıcaklar nedeniyle 21-24 Haziran tarihleri arasında yaşamını yitirenlerin sayısı 212'ye yükseldi. Yetkililerin paylaştığı verilere göre, cumartesi günü 13, pazar günü 38, pazartesi günü 66 ve salı günü 95 kişi hayatını kaybetti.