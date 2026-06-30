  • USD: 46,57 - 46,66
  • EURO: 53,09 - 53,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon

Akın Gürlek, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Parada sahtecilik”, “paraya eşit sayılan değerde sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında 10 ilde operasyon yapıldığını duyurdu.

Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon
Ekleme: 30.06.2026 - 09:27 Güncelleme: 30.06.2026 - 09:34 / Editör: Fehmi Öztürk
Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda da her gün yeni bir operasyon düzenleniyor.

Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon

Son olarak Kahramanmaraş merkezli operasyon için düğmeye basıldı.

“Parada sahtecilik”, “paraya eşit sayılan değerde sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, detayları X hesabı üzerinden duyurdu ve şöyle dedi;

'VATANDAŞLARIMIZI DOLANDIRANLARA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ'
“Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşlarımızın emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca Darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devletimizi zarara uğratan hem de vatandaşlarımızı dolandıran yapılara karşı harekete geçilmiştir.”

Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon

10 İLDE DÜĞMEYE BASILDI
““Parada sahtecilik”, “paraya eşit sayılan değerde sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon

Şu ana kadar yapılan aramalarda; suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.

Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon

Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek; vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekârların eline bırakmayacak; kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız.”

Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon

'ADALETİN GEREĞİ KARARLILIKLA YERİNE GETİRİLECEK'
“Bu soruşturmayı gizlilik ve titizlikle koordine eden Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve soruşturma sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek; adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir.”

Akın Gürlek Duyurdu! Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışanlara Operasyon