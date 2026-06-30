MURAT ONGUN’UN RÜŞVET AĞINDA EŞ DETAYI! FİRMALARDAN ZEYNEP ONGUN’A PARA TRAFİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü” soruşturmasının ikinci dalgasında, örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Murat Ongun'un rüşvet ağına ilişkin dikkat çeken yeni tespitlere ulaşılmış; Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un şirketi BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti.'ne, İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan çok sayıda reklam firmasından yüklü ödemeler yapıldığı ortaya çıkmıştı. Murat Ongun'un lüks konutunun yıllık 3 milyon 700 bin TL kirasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımıyla ödediği yönündeki beyanına rağmen, Zeynep Ongun'un hesabına özel bir firmadan 4 milyon TL geldiği, ayrıca 4,5 milyon TL kira ve depozito ödemesine ilişkin “Giresun'dan alınan yaklaşık 2 kilo altının Rize'de bozdurulduğu” savunmasının da doğru olmadığı anlaşılmıştır. Dosyada, Emrah Bağdatlı'nın tehditvari mesajları sonrası Zeynep Ongun'a Adstation isimli reklam firması üzerinden 600 bin TL gönderildiği tespiti de yer almıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında, Murat Ongun'un rüşvet ağına ilişkin yeni bulgular dosyaya girdi.Soruşturma kapsamında alınan ifadelere ve MASAK incelemelerine göre, Murat Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödeme talep ettiği anlaşıldı.Dosyadaki tespitlere göre, Murat Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı, ihale alan firmalarla temasa geçerek Zeynep Ongun'a ödeme yapılmasını istedi. Bağdatlı'nın, para gönderilmemesi hâlinde firmaların işlerinin yürümeyeceği yönünde tehditvari mesajlar gönderdiği öğrenildi.Bu kapsamda ifade veren Muhittin Palazoğlu'nun, Emrah Bağdatlı'nın tehditvari mesajları üzerine kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation isimli reklam firması üzerinden Zeynep Ongun'un şirketi BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti.'ne 600 bin TL gönderildiği öğrenildi.Gelen ihbarlar üzerine MASAK ile birlikte yürütülen mali incelemelerde, Zeynep Ongun'un hesabına İBB'den ve özellikle Medya A.Ş.'den iş alan çok sayıda firmadan yüksek tutarlı ödemeler yapıldığı belirlendi.Dosyada ödeme yaptığı belirtilen firmalar arasında Adstation Event, Aktif Spor, Aslım Reklam, ECM Yapım, Ed İletişim, KMD Reklam, Lap Turizm, Mürettebat Medya, Peripol İletişim, Pluto Lojistik, Syk Roll Organizasyon ve Urbanmedia Reklam gibi şirketlerin bulunduğu kaydedildi.Başsavcılık, söz konusu para hareketlerinin Murat Ongun'un Emrah Bağdatlı aracılığıyla reklam firmalarından temin ettiği değerlendirilen menfaatin bir kısmının Zeynep Ongun'un şirketine aktarılması kapsamında gerçekleştiğini değerlendirdi.Bu tespitler üzerine Zeynep Ongun'un, TCK 220/2 kapsamında örgüt üyeliği ve TCK 252/4 kapsamında rüşvete aracılık suçları yönünden gözaltına alındığı belirtildi.Soruşturmadaki dikkat çekici başlıklardan biri de Murat Ongun'un lüks konut kirasına ilişkin açıklaması idi. Murat Ongun'un basına yaptığı açıklamada, yıllık 3 milyon 700 bin TL tutarındaki lüks konut kirasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımıyla ödediğini söylediği belirtilmişti.Ancak dosyadaki incelemelerde, ev kirasına ilişkin ödemenin bizzat Zeynep Ongun tarafından yapıldığı; Zeynep Ongun'un hesabına ise İmamoğlu'na ait bir hesaptan değil, özel bir firmaya ait hesaptan 4 milyon TL gönderildiği tespit edildi.Bu tespit, soruşturma dosyasında “kira ödemesi” başlığını rüşvet ağına ilişkin en kritik para hareketlerinden biri hâline getirdi.Zeynep Ongun'un emniyet ve savcılık ifadelerinde yer alan kira açıklamaları da dosyada dikkat çeken çelişkiler arasında yer aldı.Aylık gelirinin 80 bin TL olduğunu beyan eden Zeynep Ongun'a, aylık 310 bin TL kira bedeli bulunan ev için 4,5 milyon TL kira ve depozito ödemesini nasıl yaptığı soruldu.Emniyetteki ifadesinde parayı Murat Ongun'un kendisine elden verdiğini belirten Zeynep Ongun'a, savcılıkta söz konusu paranın Rize'deki bir kuyumcudan şahsi hesabına gelmiş olması soruldu.Bunun üzerine Zeynep Ongun, kiranın ödenmesi için Giresun'a giderek kayınvalidesinden yaklaşık 2 kilo altın aldığını, ardından bu altınları Rize'de bozdurduğunu ileri sürdü.Zeynep Ongun'un “Giresun'dan aldığı altınları Rize'de bozdurduğu” yönündeki beyanı da soruşturma dosyasında yeni bir çelişki başlığı oluşturdu. Savcılığın sinyal/baz tespitlerine göre, Zeynep Ongun'un söz konusu tarihlerde Rize'ye hiç gitmediği öğrenildi.Ayrıca Murat Ongun'a ait İstanbul'da iki ayrı bankada kasa bulunmasına rağmen, Ongun çiftinin düğün ve çocuklarının sünnet altınları olduğunu ileri sürdükleri ziynetleri neden Giresun'da kayınvalidenin evinde muhafaza ettikleri de açıklığa kavuşmadı.Dosyada, Zeynep Ongun'un önümüzdeki yıla ait 5 milyon TL tutarındaki kira ödemesini nasıl gerçekleştirdiğinin de henüz netleşmediği belirtildi.Zeynep Ongun'a, hesabına Medya A.Ş.'ye iş yapan reklam firmalarından gelen paralar da soruldu. Ongun, söz konusu ödemeleri fatura karşılığı takı, boncuk ve benzeri ürün satışlarından elde ettiğini ileri sürdü.Ancak dosyadaki müşteki firma beyanları bu savunmayla çelişti. Tamamı reklamcılık alanında faaliyet gösteren firmaların, Zeynep Ongun'dan takı veya boncuk almadıkları; Emrah Bağdatlı'nın baskısı nedeniyle para göndermek zorunda kaldıklarını söyledikleri öğrenildi.Zeynep Ongun'a ürünleri hangi kargo ile gönderdiği sorulduğunda ise ürünleri tanımadığı bir kişinin gelip kendisinden teslim aldığını iddia ettiği belirtildi.Zeynep Ongun ifadesinde, Nişantaşı'nda henüz açılışını yapamadığı bir dükkânı olduğunu da söyledi.Başsavcılığın, söz konusu dükkân, BYZAG şirketi üzerinden yapılan işlemler, fatura hareketleri ve reklam firmalarından gelen para transferlerini birlikte değerlendirdiği öğrenildi.