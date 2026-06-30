9 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 32 Şirkete El Konuldu

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı tespit edilen 32 şirkete el konulurken 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü bildirildi.