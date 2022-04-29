Gaziantep'i kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesinde çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, hem Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak, hem de Ramazan Bayramı'nı ve 1 Mayıs'ı kana bulamak için çeşitli sansasyonel eylem hazırlığı içinde olan terör örgütlerine yönelik operasyonda 2 PKK'lı terörist, 1 DEAŞ'lı terörist ve 2 FETÖ mensubu terörist yakalandı.Gaziantep merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda toplamda 9 terörist gözaltına alındı.BOMBA UZMANI OLARAK GÖREV YAPMIŞDEAŞ'lı teröristin yakalandığı evde yapılan aramalarda da çeşitli örgütsel dokümanlar ve materyaller ele geçirildi. DEAŞ'lı teröristin örgüt içinde bomba uzmanı olarak görev yaptığı ve bomba eğitim faaliyetlerine katıldığı belirtildi. Daha önce de bombalı saldırılarda aktif olarak görev almıştı.TUTUKLANDISabah saatlerinde Gaziantep Adliyesi'ne getirilen DEAŞ'lı terörist, saatlerce süren sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.