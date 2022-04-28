Bakanlık duyurdu: 2 bin lira ikramiye hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişimi, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor.Bu kapsamda, vakıf tarafından şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına 2 bin lira bayram ikramiyesi yatırıldı.Böylece vakıf toplam 6 milyon 388 bin lira ödeme yaptı.Şehit yakınları ile gazi ve malullerin hesabına mayıs ayı ödemeleri de 29 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.Vakıf tarafından mayıs ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 7 milyon 745 bin 400 lira, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 239 bin 200 lira, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere de toplam 319 bin 800 lira ödeme yapılacak.Böylece, mayıs ayı destek ödemesi olarak tüm hak sahiplerine toplam 8 milyon 304 bin 400 lira yatırılacak.Vakıf, şehit yakınları ve gaziler ile malullerin hesaplarına Ramazan Bayramı ikramiyesi ve mayıs ayı destek ödemesi olarak toplam 14 milyon 692 bin 400 lira yatırmış olacak.- Tüm hak sahiplerine toplam 124 milyon 153 bin 600 lira ödeme yapıldıŞehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyet Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine her ay verilen destek miktarını 1 Nisan'dan itibaren 1500 liradan 2 bin 600 liraya yükseltti.Vakıf, aylık destek ödemelerinin yanı sıra hak sahiplerine, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü ile Ramazan ve Kurban bayramlarında da ikramiye yatırıyor.Bayram ikramiyeleri de 1 Nisan'dan itibaren 1100 liradan 2 bin liraya çıkarıldı.Kurulduğundan bugüne tüm hak sahiplerine toplam 124 milyon 153 bin 600 lira ödeme yapan Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan meblağı kamu sermayeli bankalarda nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destek sağlıyor.