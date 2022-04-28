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Amerika'dan flaş karar! Suriye'deki iki üssü yeniden faaliyete geçirecek!

ABD, Türkiye’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndan hemen önce boşalttığı Suriye'deki iki üssünü yeniden faaliyete geçirme kararı aldı. Afganistan'dan çekilen Amerika'nın Rakka'daki üssüne tekrardan yerleşmesi 'Suriye'de yeni oyun mu oynanacak' yorumlarını beraberinde getirdi.

Amerika'dan flaş karar! Suriye'deki iki üssü yeniden faaliyete geçirecek!
Ekleme: 28.04.2022 - 09:20 Güncelleme: 28.04.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Amerika'dan flaş karar! Suriye'deki iki üssü yeniden faaliyete geçirecek!
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerikan askerleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndan kısa süre önce Rakka'da boşalttığı bazı noktalara tekrar konuşlanıyor.

Rusya'nın son aylarda Rakka'da varlık gösterme çabalarından rahatsız olan ve sahadaki etkinliğini daha da hissettirmeyi hedefleyen ABD güçleri, son bir aydır Rakka il merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 17. Alay ile il merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Tabka Askeri Havaalanı'ndaki üslerine yeniden dönme çalışmaları yürütüyor.

Amerika'dan flaş karar! Suriye'deki iki üssü yeniden faaliyete geçirecek!

Bu kapsamda çok sayıda personel taşıyıcı zırhlı askeri aracın yanı sıra en az 9 adet 'Bradley' tipi zırhlı muharebe aracı ve onlarca ABD askeri, Rakka'da konuşlanma çalışmalarının sürdüğü noktalara sevk edildi.

Tabka Askeri Havaalanı'nı aktif kullanan ABD, Rakka'daki askeri kargo uçaklarıyla tahkimatını güçlendiriyor. ABD güçleri, bölgedeki askeri noktalarının İran destekli yabancı terörist gruplarca hedef alınmasının ardından, yıl başından itibaren Haseke, Deyrizor ve Rakka'daki üslerini takviye etme çalışmalarını artırdı. Washington, söz konusu illerdeki üs ve askeri noktalarına geride kalan son 4 ayda yüzlerce tırla askeri ve lojistik malzemeleri taşıdı. Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, üs ve askeri noktalarına sevkiyatlarını Irak toprakları üzerinden gerçekleştiriyor.

Amerika'dan flaş karar! Suriye'deki iki üssü yeniden faaliyete geçirecek!

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Fırat'ın doğusundaki bazı üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
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