Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: S-400'lerin devamı gelebilir

Gündeme dair soruları yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan satın alınan S-400'ler ile ilgili de açıklamalar da bulundu.S-400'lerin ikinci partisinin gündemde olduğunu belirten Demir, 'Baştan beri planlanan alımın ikinci partisinin alımı söz konusu. Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor.' ifadelerini kullandı.'Türkiye Savunma Sanayiinin sahaya verdiği ürünler, emsalleriyle boy ölçüşecek ve onlardan da daha iyi olacak seviyede ürünler. Operasyonlarda yerli silahlar, yerli savunma sistemleri kullanılıyor.''Çok çok iddialı bir proje ama inancımız var. Yola çıktık, inşallah hedefe varacağız. Bu milletin gençleri, mühendisleri bunu başaracaklar. 2023'te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkmasını hedefliyoruz.''ATAK helikopterlerimiz için dünyada önemli ölçüde talep var. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyetleri olan bir helikopter olacak. Dünyada şu anda sınıfında en iyi bir, iki helikopter arasında sayılıyor. Sloganımız: Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız.''Anadolu Gemisi bu sene içerisinde devreye alınacak. Hürjet tasarımcısı arkadaşlarımız onun gemiye iniş kalkışıyla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Hem bir çıkartma yapma kabiliyeti olacak, hem üzerinde deniz aracı, kara unsurları ve hava unsurları taşıyan bir güç aktarma platformu olacak. İlk planlandığı halinde bir SİHA/İHA konuşlandırma yoktu. Şimdi ona göre tasarım değişiklikleri de yapılıyor.Hürjetimizi de inşallah 2023'te görmeyi umuyoruz, hedefimiz bu. Helikopterlerimiz, uçaklarımız gün sayıyor. Tabii mühendislerimiz de gün sayıyorlar.'