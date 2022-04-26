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Bu tuzağa dikkat! Ramazan Bayramı öncesi tatiliniz zehir olmasın

Ramazan Bayramı öncesinde sahte tatil sitelerinin sayısında artış yaşanıyor. Tatil sezonun gelmesiyle sahte tatil sitelerinin sayısının yüzde 150 ila 200 arasında arttığını belirten uzman isimler, vatandaşların bu tuzağa düşmemesi için uyarılarda bulundu.

Bu tuzağa dikkat! Ramazan Bayramı öncesi tatiliniz zehir olmasın
Ekleme: 26.04.2022 - 19:23 Güncelleme: 26.04.2022 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
Bu tuzağa dikkat! Ramazan Bayramı öncesi tatiliniz zehir olmasın
Yazın gelmesiyle birlikte sahte tatil sitelerinin sayısında artış yaşanıyor. Uzman isimler, vatandaşları sahte tatil sitelerine karşı uyarırken dikkat edilmesi geren noktaları açıkladı. 'Tatil ve otel rezervasyonları, ancak TÜRSAB üyesi acentalar tarafından yapılıyor' diye uzmanlar, 'Çok iyi fiyat teklifleri geliyorsa bunu şüpheyle karşılamak lazım' diye konuştu.

'SAYILARI YÜZDE 150 İLA 200 ARTTI'

Ramazan Bayramına sayılı günler kala, tatil hayali kuran vatandaşlar için dikkat çeken bir uyarı geldi. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte sahte tatil sitelerinin sayısında yüzde 150 ila 200 oranında artış yaşandığı belirten uzmanlar vatandaşların sahte tatil sitesi tuzağına düşmemesi konusunda dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

'DİJİTAL DOĞRULAMA YAPILMALI'

Sahte tatil siteleriyle ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklama yapan uzmanlar şunları ifade etti:

'Eğer fiyat ortalamanın çok altındaysa orada dikkatli olmak lazım. Özellikle tatil sezonlarında bu tarz saldırıların yüzde 150 ila 200 oranında arttığını gözlemliyoruz. Benzer domainlere de yönlendirebilirler. Tatil ve otel rezervasyonları, ancak TÜRSAB üyesi acentalar tarafından yapılıyor. Dijital doğrulama yapılmalı.

'HAVALEYLE ÖDEMEYİ TERCİH EDİYORLAR'

Çok iyi fiyat teklifleri geliyorsa bunu şüpheyle karşılamak lazım. Bu bir mail ile geldiyse ve bir link varsa sahte bir linkse bu, bir harf değişikliği olacaktır. Buna bakılmasında çok büyük fayda var. Bu tarzda web siteleri genelde havaleyle ödemeyi tercih ediyor. Bir kredi kartı ödemesinin olmadığı yerde şüpheleniyor olmak lazım.'
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