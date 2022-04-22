ABD polisi 8 yaşındaki siyahi çocuğu gözaltına aldı!

ABD polisi hırsızlık yaptığı iddiasıyla 8 yaşındaki siyahi bir çocuğu gözaltına aldı.

ABD'nin New York eyaletinde polisler, hırsızlık yaptığı iddiasıyla 8 yaşındaki siyahi bir çocuğu gözaltına aldı.Ağlayan ve kollarından sıkı bir şekilde tutularak polis aracına götürülen çocuğun videosu, ülkede ırkçılık tartışmalarını yeniden başlattı.