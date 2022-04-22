ABD polisi 8 yaşındaki siyahi çocuğu gözaltına aldı!
ABD polisi hırsızlık yaptığı iddiasıyla 8 yaşındaki siyahi bir çocuğu gözaltına aldı.
ABD'nin New York eyaletinde polisler, hırsızlık yaptığı iddiasıyla 8 yaşındaki siyahi bir çocuğu gözaltına aldı.
Ağlayan ve kollarından sıkı bir şekilde tutularak polis aracına götürülen çocuğun videosu, ülkede ırkçılık tartışmalarını yeniden başlattı.
Ağlayan ve kollarından sıkı bir şekilde tutularak polis aracına götürülen çocuğun videosu, ülkede ırkçılık tartışmalarını yeniden başlattı.