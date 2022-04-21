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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun fatura şovu bitti şimdi hesap zamanı! Elektriği kesildi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaptığı düzenlemelerle elektrik faturalarında ciddi oranda indirime giderek tüm kesimlerin cebini ferahlatırken, bu durumu hazmedemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 aydır elektrik faturalarını ödemeyerek provokasyon girişiminden vazgeçmedi. Devletin "şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar" için özel olarak uygulamaya aldığı yönetmelikten yaşı sebebiyle yararlanan Kılıçdaroğlu'na faturalarını ödemesi için 3 ay süre tanındı. Ancak provokasyonda ısrar eden Kılıçdaroğlu, şubat, mart ve nisan ayı elektrik faturalarını ödemedi. Bu sebeple görevli tedarik şirketince her an Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilebileceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun fatura şovu bitti şimdi hesap zamanı! Elektriği kesildi...
Ekleme: 21.04.2022 - 10:39 Güncelleme: 21.04.2022 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun fatura şovu bitti şimdi hesap zamanı! Elektriği kesildi...
Hükümet, tüm dünyada artan enerji fiyatlarına karşı hem elektrik hem de doğalgazda yaklaşık 150 milyar liralık bir sübvansiyonda bulunarak, vatandaş lehine düzenlemeler yaparken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödememe' kampanyası ise boşa düşürüldü.

HALKI PROVOKE ETMEK İSTEDİ

Şubat ayında 'faturaları ödemeyeceğini belirterek vatandaşların da ödememesi' yönünde çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu kampanyasına sadece parti teşkilatından CHP Bursa İl Başkanlığı uymuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yılbaşından bu yana yaptığı 3 farklı düzenleme ile haneler başta olmak üzere işyerleri ve sivil toplum kuruluşlarının da faturalarını ciddi oranda düşürürken, yapılan bu düzenlemelere ilişkin memnuniyet tüm kesimler tarafından dile getirilmişti. Ancak Kılıçdaroğlu, sürecin başında başlattığı halkı provoke etme girişiminden 3 aydır vazgeçmedi.

3 AY MÜSAADE EDİLDİ

Normalde vatandaşların elektrikleri ilk faturanın son ödeme tarihi geçtikten sonra ihtar yapıldıktan sonra kesilirken, bazı özel gruplar için ise istisna tanınıyor. Kılıçdaroğlu'da yaşı sebebiyle 'Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar' için özel çıkarılan ve bu abonelerin elektriğinin ancak üç dönem boyunca faturanın ödenmemesi halinde kesilebildiğini örgören yönetmelikten yararlandı.

Kılıçdaroğlu'nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise 70 yaşında olması nedeniyle bölgedeki görevli tedarik şirketince, aile şubat ve mart ayı faturalarını ödememesine rağmen elektrikleri kesilmedi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun fatura bölgesi olan Ankara Çukurambar'da elektrik fatura son ödeme tarihleri nisan ayı için de geride kaldı. Yani Kılıçdaroğlu nisanda 3. faturasını da ödemedi. Bu sebeple görevli tedarik şirketinse Kılıçdaroğlu'nun oturduğu evin elektriğinin her an kesilebileceği kaydedildi.

PROVOKASYON TUTSAYDI ELEKTRİK YATIRIMLAR SEKTREYE UĞRAYACAKTI

Kılıçdaroğlu'nun halkı provoke etmek için başlattığı girişim eğer boşa düşürülmese ve vatandaşlar aldıkları elektrik hizmetinin bedelini ödemeselerdi, bu elektrik altyapısına da onarılmaz hasarlar verecekti. Şirketler her ay düzenli olarak aldıkları fatura bedelleri ile altyapı yatırımları ve iyileştirmeler yaparken, faturaların ödenmemesi halinde altyapı yatırımları sekteye uğrayacaktı.

AYNI ŞOVU BURSA'DA SAHNELEDİLER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun halkı provoke etmek için başlattığı fatura ödememe kampanyasına partisinden sadece Bursa İl Başkanlığı katılırken, onlar da elektriklerinin kesilmesinin hemen ertesi günü bölgelerindeki görevli elektrik tedarik şirketinin önüne giderek şov yapmıştı. CHP İl Başkanlığı, iki aylık faturalarını 5'er liralık banknotlara çevirerek faturalarını o şekilde ödemişti.

BAKAN DÖNMEZ: FATURAMI BEN DE ÖDEMESEM KESERLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' çıkışının ardından yaptığı açıklamada, 'Düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem hiç gözümün yaşına bakmaz elektrik şirketi hizmeti keser' demişti.
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