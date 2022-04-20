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Orhan Pamuk İspanyollar'a sızlandı: Türkiye önce kendine barışı getirmeli

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerde başarısını kabul eden Orhan Pamuk, İspanyollar'a 'Ukrayna'dan önce Türkiye'nin barışa ihtiyacı var' diyerek ülkesini şikayet etti. Pamuk'un 'ifade özgürlüğü yok' ifadeleriyle Türkiye'yi suçlayıcı açıklamaları dış basında manşete taşındı.

Orhan Pamuk İspanyollar'a sızlandı: Türkiye önce kendine barışı getirmeli
Ekleme: 20.04.2022 - 16:30 Güncelleme: 20.04.2022 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Orhan Pamuk İspanyollar'a sızlandı: Türkiye önce kendine barışı getirmeli
İspanya'da bulunan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, başkent Madrid'de Matadero Madrid Edebi Sohbetler programına katıldı. Ukrayna-Rusya savaşı ve bu bağlamda Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklamalarda bulunan Pamuk'un söyleşini El Mundo haberleştirdi.

Orhan Pamuk, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerde Türkiye'nin başarılı bir dönem geçirdiğini kabul etti.

Ancak diplomaside arabulucu rolündeki başarısının yanında Türkiye'nin kendi içindeki sorunları çözmesinin daha önemli olduğunu söyleyerek suçlayıcı ifadeler kullandı.

Orhan Pamuk İspanyollar'a sızlandı: Türkiye önce kendine barışı getirmeli

'BAŞIM SIKÇA DERDE GİRDİ'
'Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine barışı ve demokrasiyi kendine vermekle başlaması gerekir' diyen Pamuk, katılımcılara röportajlarında sıklıkla siyasi sorulara yanıt verdiği için birçok kez başının derde girdiğini ve Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını öne sürdü.
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Orhan Pamuk İspanyollar'a sızlandı: Türkiye önce kendine barışı getirmeli
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