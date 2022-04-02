Putin'in sesi ele verdi! 35 kez uçan gizemli yolcunun sırrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşından önce yaptığı konuşmalar ile savaş sırasındaki konuşmalarını karşılaştıran Japon teknoloji firması, sıra dışı bir ayrıntı buldu. Yapılan çalışmada ilginç sonuçlara ulaşılırken, kısa süre içerisinde tam 35 kez Putin’in yanına giden gizemli ziyaretçi ise merak konusu oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşmalarını analiz eden uzmanlar, Putin'in yüksek stres seviyeleri ve "psikolojik istikrarsızlık" yaşama olasılığının artmış olduğunu iddia ediyor. Putin’in savaşın başında yaptığı konuşmalar ile savaş devam ederken yaptığı konuşmaları inceleyen ses uzmanları, Rusya liderinin ses tonunda bir değişiklik fark etti. Bu farkın stres artışı, ruh hali ve kaygı düzeyindeki değişikliklerden dolayı gelişmiş olabileceği değerlendiriliyor.







Japon basınında yer alan haberlere göre "Risk Measurement Technologies" isimli şirket, ses tonunda meydana gelen değişikliklerin insanların içinde bulunduğu ruh halini ve zihinsel durumu anlamada önemli bir rol oynuyor.



1 ŞUBAT-19 MART ARASI İNCELENDİ



Vladimir Putin’in 1 Şubat’tan 19 Mart’a kadar halka açık olarak gerçekleştirdiği konuşmalar üzerinde analiz yapan uzmanlar elde ettikleri sonuçları paylaştı. Uzmanlar analiz sonucunda Putin’in yüksek stres yaşadığı ruh halinde bozulmalar olduğu ve kaygı düzeyinin arttığı sonuçlarına ulaştı.



Vladimir Putin’in 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdığını duyurmuştu. Bu açıklama sırasında Putin’in Rusya Dış İstihbarat Başkanı Sergey Narişkin'e karşı sert tavırları ve söylemleri gündeme gelmişti. Yapılan çalışmaya göre Putin’in ses tonu toplantı süresince istikrarsız şekilde sürekli yükselip alçaldı. Uzmanlar stres seviyesinin sürekli şekilde alçalıp azalmasının tereddütlü duyguları işaret ettiğini söyledi.



‘SAVAŞIN BAŞLADIĞI GÜN STRES SEVİYESİ DÜŞÜKTÜ’



Vladimir Putin, 24 Şubat günü yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına girdiğini duyurmuş ve Rusya’nın işgal için gerekçelerini anlatmıştı. Bu konuşmayı inceleyen şirket yetkilileri, savaşın başından bu yana Putin’in en sakin olduğu anlardan birinin bu olduğunu söyledi.







Rusya Devlet Başkanının cephe raporları geldikçe stresinin arttığını belirten yetkililer, 10 Mart günü yaptığı konuşmada Putin’in stres seviyesinin oldukça yüksek olduğunu aktardı. Şirket çalışanı Kanji Okazaki, Japon basınına verdiği demeçte, "Yaptığımız ses analizlerine göre Rusya lideri Putin’in psikolojik bir istikrarsızlık halinde olduğunu söyleyebiliriz” dedi.



PUTİN’İN SAĞLIK DURUMU NE?



Öte yandan Rusya’nın Başkenti Moskova’dan Soçi’ye defalarca uçan gizemli bir yolcu da Putin’in sağlık durumuna ilişkin iddiaları tekrar gündeme getirdi. Vladimir Putin’in daha önce kansere yakalandığına yönelik haberler Kremlin tarafından yalanlanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sık sık doğa ve dövüş sporları yaparken görüntüleniyor. Kameralar karşısında sürekli dinç ve sağlıklı bir lider mesajı veren Putin’in sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan birçok iddia ise henüz doğrulanabilmiş değil.



Rusya Devlet Başkanı'nın yanında tiroid kanseri konusunda uzmanlaşmış bir cerrahın sürekli hazır bulunduğu iddia ediliyor. İddiaların kaynağı ise Rusya’da muhalif yayınları ile bilinen bir medya organı olan Proekt. Muhalif yayın organının haberinde yer alan iddialara göre, Moskova’da bir hastanede çalışan Yevgeny Selivanov isimli uzman doktor, Rusya Devlet Başkanı'nın sağlık durumunu kontrol etmek için en az 35 kez Moskova’dan Soçi’ye uçtu.



PUTİN TİROID KANSERİ Mİ?



'Proekt' isimli medya kuruluşu yayınladığı raporda Putin'in tiroid kanseri olduğuna dair güçlü bilgiler olduğunu belirtti. Raporda, “Rusya Devlet Başkanı, iktidarının 23'üncü yılına kadar hep jeopolitika ile ilgilendi. Ancak şu an en az onun kadar endişe duyduğu bir şey daha var, o da sağlığı” ifadeleri kullanıldı.





Vladimir Putin’in 2020 yılında Ulusal Endokrinoloji Tıbbi Araştırma Merkezi Başkanı Ivan Dedov ile görüştüğü belirtilen rapora göre, toplantıda tiroid kanseri ve kanseri önleyen ilaçlara ilişkin konular görüşüldü.





Son yıllarda Rusya liderinin tavırlarında değişiklikler olduğu belirtilirken Putin’in yaşadığı bu değişimin yakın çevresi tarafından da fark edildiği belirtildi. 2012-2021 yılları arasında Putin’in günlük programları son anda iptal ederek en az 5 defa ortadan kaybolduğunun altı da çizildi.



Rusya liderinin son dönemde insanlarla arasına mesafe koymasının arkasında da hastalık korkusu olduğu belirtildi. Son dönemde Putin’in yaptığı konuşmalarda toplantının içeriği kadar toplantı masaları da gündeme geliyor. Putin’in Fransa lideri Macron ile yaptığı görüşme başta olmak üzere son dönemde gerçekleştirdiği görüşmelerde konukları ile arasında mesafe koyması sık sık gündemde kendine yer buluyor.