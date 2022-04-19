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Ünlü televizyoncu Ukrayna ordusuna katıldı: Artık konuşma bitti savaşacağım!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 55 gün geride kalırken, Zelenski'nin gönüllü asker çağrısına ABD'li ünlü televizyoncu Malcolm Nance da katıldı. Bir ay önce Ukrayna'ya giderek Kiev yönetiminin çatısı altındaki yabancılardan oluşan birliğe katıldığını söyleyen MSNBC kanalı politika ve terör uzmanı Malcolm Nance yaptığı açıklamada, “Konuşmaktan bıktım, buraya kadar” diyerek Ukrayna saflarında savaşa katıldığını söyledi.

Ekleme: 19.04.2022 - 16:05 Güncelleme: 19.04.2022 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Ünlü televizyoncu Ukrayna ordusuna katıldı: Artık konuşma bitti savaşacağım!Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 55 gün geride kalırken, Rus ordusunun Donbas'a girdiği açıklandı.

Rus ordusunun saldırılarını her geçen gün artırdığı savaşta, Ukrayna ordusu ise gösterdiği güçlü savunmaya devam ediyor.

Savaşın başlarında Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski'nin dünyanın dört bir yanına ülkesinin yanında savaşması için çağrıda bulunmasıyla on binlerce kişi Ukrayna saflarına katılmıştı.

Ünlü televizyoncu Ukrayna ordusuna katıldı: Artık konuşma bitti savaşacağım!

Ukrayna ordusunun yanında savaşa katılan gönüllüler içerisinde ABD'li ünlü televizyoncu Malcolm Nance'ın da olduğu ortaya çıktı.

Bir aydır ekranlarda görünmeyen MSNBC kanalı politika ve terör uzmanı Malcolm Nance'ın Ukrayna'ya giderek Kiev yönetiminin çatısı altındaki yabancılardan oluşan birliğe katıldığı belirtildi.

Eski bir donanma askeri olan Nance, sosyal medya hesabından “Konuşmaktan bıktım, buraya kadar” ifadelerini kullanarak Ukrayna saflarında savaşa katılacağını aktardı.

Ünlü televizyoncu Ukrayna ordusuna katıldı: Artık konuşma bitti savaşacağım!

Asker üniforması ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Nance, geçtiğimiz gün itibarıyla Ukrayna kara birliklerinde görev yapmaya başladığını açıkladı.

Cephe hattından canlı yayına katılan Malcolm Nance, tam teçhizatlı şekilde yaşadıklarını anlattı.

ABD Başkanı'ndan taleplerini sıralayan Nance, daha ağır ve etkili silahlar gönderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ünlü televizyoncu Ukrayna ordusuna katıldı: Artık konuşma bitti savaşacağım!

Yaşananlar sonrasında “Artık konuşmaktan bıktım tamam mı? Artık harekete geçme zamanı” diyerek kararını verdiğini söyleyen ünlü televizyoncunun açıklamalarının ardından MSNBC kanalı, Nance'in artık kendileri için çalışmadığını duyurdu.
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