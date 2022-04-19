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Biden Obama'nın kulağına fısıldadı: Tekrar başkan adayı olacağım

ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya başkanlık için tekrar aday olacağını söylediği öne sürüldü. The Hill gazetesinin aktardığına göre, Biden bu durumun herkes tarafından bilinmesini istiyor.

Biden Obama'nın kulağına fısıldadı: Tekrar başkan adayı olacağım
Ekleme: 19.04.2022 - 22:15 Güncelleme: 19.04.2022 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
Biden Obama'nın kulağına fısıldadı: Tekrar başkan adayı olacağım
The Hill gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, Obama'ya 2024 başkanlık seçimleri hakkındaki planlarından bahsetti.

'HERKES TARAFINDAN BİLİNMESİNİ İSTİYOR'

Biden'ın 2024'te başkanlık için ikinci kez yarışa gireceğini söylediğini aktaran kaynaklar, 'Biden tekrar aday olmak ve bunun da herkes tarafından bilinmesini istiyor.' ifadesini kullandı.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın da 2024 için aday olmaya hazırlandığına işaret eden kaynaklar, düşük halk desteği oranlarına rağmen Biden'ın hala Trump'ı yenebilecek en güçlü Demokrat olduğuna dikkati çekti.

Obama, 5 Nisan'da Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinliğe katılmış ve Biden ile öğle yemeği yemişti.

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