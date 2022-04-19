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Ayasofya'ya çirkin saldırı: Tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi

Ayasofya Camisi'nin tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’ tahrip edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıkan zarar görenleri şoke etti. Söz konusu görüntüye vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Ayasofya'ya çirkin saldırı: Tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi
Ekleme: 19.04.2022 - 12:43 Güncelleme: 19.04.2022 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Ayasofya'ya çirkin saldırı: Tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi
2020'de 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya, Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.

Büyük coşkuya neden olan açılıştan sonra yoğun ziyaretçi ağırlayan camide huzur içinde ibadet edilirken olumsuz görüntüler de yaşanıyor.

TARİHİ YAPIYI TAHRİP ETTİLER
Caminin tarihi 'İmparatorluk Kapısı’ tahrip edildi.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraftan sonra incelenen kapının zarar gördüğü tespit edildi.

Tahribatın açıkça görüldüğü ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara tepki yağdı.

Ayasofya'ya çirkin saldırı: Tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi

ÇAĞRIDA BULUNDULAR
Dernek yetkilileri, görevlinin kamera kayıtlarının olmadığını belirtmesi üzerine ilgili makamların harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

"SUÇUN KARŞILIĞI HAPİS CEZASIDIR"
Konuya ilişkin ilk açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan geldi.

Ayasofya Camisi’nin ‘İmparatorluk Kapısı’nın tahrip edilmesine tepki gösteren Polat, “Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1. Derece tarihi yapı Ayasofya’ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı Kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı” dedi.

Polat, Sanat Tarihi Derneği’nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak şöyle dedi:

"Bu işlem tarihi yapıya kasten zarar verme ve tahrip etme suçudur. Kanunda karşılığı ‘iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası’dır."
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